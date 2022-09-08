https://sputnikarabic.ae/20220908/بعد-إطلاق-أكبر-مناورة-في-تاريخها-معلومات-عن-القوات-البرية-الإيرانية-1067468566.html

بعد إطلاق أكبر مناورة في تاريخها... معلومات عن القوات البرية الإيرانية

بعد إطلاق أكبر مناورة في تاريخها... معلومات عن القوات البرية الإيرانية

يمتلك الجيش الإيراني قوات برية تضم آلاف الدبابات والمدرعات ووحدات المدفعية وراجمات الصواريخ، إضافة إلى أكثر من مليون جندي. 08.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-08T10:00+0000

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2022-09-08T10:00+0000

رصد عسكري

إيران

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ويصنف الجيش الإيراني بجميع أنواع قواته، في المرتبة رقم 14 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وأورد الموقع الترتيب العالمي لأهم أفرع القوات البرية الإيرانية مقارنة بأمثالها في جيوش 142 دولة حول العالم:ويصل إجمالي عدد جنود الجيش الإيراني إلى مليون و15 ألف جندي بينهم 575 ألفا قوات عاملة و350 ألفا قوات احتياطية و90 ألفا قوات شبه عسكرية.وتضم قوة الدبابات في الجيش الإيراني ألفين و831 دبابة، بينما تتكون قوة المدرعات من 7 آلاف و600 دبابة.ويمتلك الجيش الإيراني ألفا و30 مدفع ذاتي الحركة وألفين و108 مدافع ميدانية، إضافة إلى قوة هائلة من راجمات الصواريخ تضم ألفين و485 راجمة صواريخ.وتتضمن مهام القوات البرية مشاركة وحدات أخرى من أفرع الجيش الإيراني تشمل القوات الجوية التي تصنف في المرتبة رقم 22 عالميا وتمتلك 543 طائرة، إضافة إلى قوة الطائرات المسيرة العسكرية التي أصبحت إيران دولة رائدة في تصنيعها واستخدامها.لماذا يطلق الجيش الإيراني أكبر مناورة في تاريخ قواته البرية؟أعلن الجيش الإيراني، أمس الأربعاء، إطلاق مناورة "الاقتدار 1041"، التي تعد أكبر مناورة برية في تاريخه، مؤكدا أن الهدف منها تقييم وحداته البرية ورفع مستوى جاهزيته للعمليات الحربية في أي وقت.وتتضمن المناورات، التي تستمر يومين، مشاركة وحدات القوات البرية بدعم من القوات الجوية والطائرات المسيرة، إضافة إلى وحدات الحرب الإلكترونية، التي تقوم بدور مهم في تأمين الاتصالات ومكافحة الوسائل التقنية التي يمكن استخدامها في استهداف القوات الإيرانية خلال القتال لعزلها عن مراكز القيادة وإضعاف موقفها الميداني.

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رصد عسكري, إيران