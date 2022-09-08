https://sputnikarabic.ae/20220908/بلينكن-واشنطن-تخصص-22-مليار-دولار-لدعم-أوكرانيا-ودول-جوارها-عسكريا-1067485152.html
بلينكن: واشنطن تخصص 2.2 مليار دولار لدعم أوكرانيا ودول جوارها عسكريا
بلينكن: واشنطن تخصص 2.2 مليار دولار لدعم أوكرانيا ودول جوارها عسكريا
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تعتزم تخصيص 2.2 مليار دولار كاستثمارات طويلة الأجل لدعم أوكرانيا و18 دولة من جيرانها. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T14:24+0000
2022-09-08T14:24+0000
2022-09-08T14:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
مساعدات
أخبار أوكرانيا
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وقال بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، أنه خلال زيارته إلى كييف اليوم الخميس أبلغ فلاديمير زيلينسكي أنه "بموجب تفويض من الرئيس (لأميركي جو بايدن)، أرخّص بتنفيذ السحب الثاني عشر منذ أيلول/سبتمبر 2021 للأسلحة والمعدات الأميركية المقدمة إلى أوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار، كما سنبلغ الكونغرس اليوم عزمنا إتاحة 2.2 مليار دولار في صورة استثمارات تمويل عسكري أجنبي طويلة الأجل لتعزيز أمن أوكرانيا و18 من دول جوارها، بينها عدد من الدول الأعضاء بحلف الناتو وشركاء آخرون معرضون لخطر عدوان روسي في المستقبل".هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الرئيس جو بايدن وافق على حزمة مساعدات عسكرية تقدم إلى أوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار.وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مؤتمر صحفي كجزء من اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية بقيادة الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا: "بالأمس، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا، والتي تقدر بنحو 675 مليون دولار".وأضاف أوستن أن الحزمة الجديدة تشمل منظومات صواريخ وأنظمة مضادة للدبابات وذخائر وغيرها من المعدات العسكرية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعمل على تدريب القوات الأوكرانية على المدى الطويل ومساعدتها على تعزيز قدراتها الدفاعية.
https://sputnikarabic.ae/20220908/الدفاع-الأمريكية-بايدن-يوافق-على-حزمة-مساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-بقيمة-675-مليون-دولار-1067464045.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مساعدات, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مساعدات, أخبار أوكرانيا
بلينكن: واشنطن تخصص 2.2 مليار دولار لدعم أوكرانيا ودول جوارها عسكريا
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تعتزم تخصيص 2.2 مليار دولار كاستثمارات طويلة الأجل لدعم أوكرانيا و18 دولة من جيرانها.
وقال بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، أنه خلال زيارته إلى كييف اليوم الخميس أبلغ فلاديمير زيلينسكي أنه "بموجب تفويض من الرئيس (لأميركي جو بايدن)، أرخّص بتنفيذ السحب الثاني عشر منذ أيلول/سبتمبر 2021 للأسلحة والمعدات الأميركية المقدمة إلى أوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار، كما سنبلغ الكونغرس اليوم عزمنا إتاحة 2.2 مليار دولار في صورة استثمارات تمويل عسكري أجنبي طويلة الأجل لتعزيز أمن أوكرانيا و18 من دول جوارها، بينها عدد من الدول الأعضاء بحلف الناتو وشركاء آخرون معرضون لخطر عدوان روسي في المستقبل".
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الرئيس جو بايدن وافق على حزمة مساعدات عسكرية
تقدم إلى أوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مؤتمر صحفي كجزء من اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية بقيادة الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا: "بالأمس، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا، والتي تقدر بنحو 675 مليون دولار".
وأضاف أوستن أن الحزمة الجديدة تشمل منظومات صواريخ وأنظمة مضادة للدبابات وذخائر وغيرها من المعدات العسكرية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعمل على تدريب القوات الأوكرانية على المدى الطويل ومساعدتها على تعزيز قدراتها الدفاعية.