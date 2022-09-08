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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220908/بلينكن-واشنطن-تخصص-22-مليار-دولار-لدعم-أوكرانيا-ودول-جوارها-عسكريا-1067485152.html
بلينكن: واشنطن تخصص 2.2 مليار دولار لدعم أوكرانيا ودول جوارها عسكريا
بلينكن: واشنطن تخصص 2.2 مليار دولار لدعم أوكرانيا ودول جوارها عسكريا
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تعتزم تخصيص 2.2 مليار دولار كاستثمارات طويلة الأجل لدعم أوكرانيا و18 دولة من جيرانها. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T14:24+0000
2022-09-08T14:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
مساعدات
أخبار أوكرانيا
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وقال بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، أنه خلال زيارته إلى كييف اليوم الخميس أبلغ فلاديمير زيلينسكي أنه "بموجب تفويض من الرئيس (لأميركي جو بايدن)، أرخّص بتنفيذ السحب الثاني عشر منذ أيلول/سبتمبر 2021 للأسلحة والمعدات الأميركية المقدمة إلى أوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار، كما سنبلغ الكونغرس اليوم عزمنا إتاحة 2.2 مليار دولار في صورة استثمارات تمويل عسكري أجنبي طويلة الأجل لتعزيز أمن أوكرانيا و18 من دول جوارها، بينها عدد من الدول الأعضاء بحلف الناتو وشركاء آخرون معرضون لخطر عدوان روسي في المستقبل".هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الرئيس جو بايدن وافق على حزمة مساعدات عسكرية تقدم إلى أوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار.وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مؤتمر صحفي كجزء من اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية بقيادة الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا: "بالأمس، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا، والتي تقدر بنحو 675 مليون دولار".وأضاف أوستن أن الحزمة الجديدة تشمل منظومات صواريخ وأنظمة مضادة للدبابات وذخائر وغيرها من المعدات العسكرية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعمل على تدريب القوات الأوكرانية على المدى الطويل ومساعدتها على تعزيز قدراتها الدفاعية.
https://sputnikarabic.ae/20220908/الدفاع-الأمريكية-بايدن-يوافق-على-حزمة-مساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-بقيمة-675-مليون-دولار-1067464045.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مساعدات, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مساعدات, أخبار أوكرانيا

بلينكن: واشنطن تخصص 2.2 مليار دولار لدعم أوكرانيا ودول جوارها عسكريا

14:24 GMT 08.09.2022
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تعتزم تخصيص 2.2 مليار دولار كاستثمارات طويلة الأجل لدعم أوكرانيا و18 دولة من جيرانها.
وقال بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، أنه خلال زيارته إلى كييف اليوم الخميس أبلغ فلاديمير زيلينسكي أنه "بموجب تفويض من الرئيس (لأميركي جو بايدن)، أرخّص بتنفيذ السحب الثاني عشر منذ أيلول/سبتمبر 2021 للأسلحة والمعدات الأميركية المقدمة إلى أوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار، كما سنبلغ الكونغرس اليوم عزمنا إتاحة 2.2 مليار دولار في صورة استثمارات تمويل عسكري أجنبي طويلة الأجل لتعزيز أمن أوكرانيا و18 من دول جوارها، بينها عدد من الدول الأعضاء بحلف الناتو وشركاء آخرون معرضون لخطر عدوان روسي في المستقبل".
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الرئيس جو بايدن وافق على حزمة مساعدات عسكرية تقدم إلى أوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار.
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الأمريكية: بايدن يوافق على حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار
08:33 GMT
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مؤتمر صحفي كجزء من اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية بقيادة الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا: "بالأمس، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا، والتي تقدر بنحو 675 مليون دولار".
وأضاف أوستن أن الحزمة الجديدة تشمل منظومات صواريخ وأنظمة مضادة للدبابات وذخائر وغيرها من المعدات العسكرية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعمل على تدريب القوات الأوكرانية على المدى الطويل ومساعدتها على تعزيز قدراتها الدفاعية.
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