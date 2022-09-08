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https://sputnikarabic.ae/20220908/بلينكن-يبحث-مع-نظيره-البولندي-تطوير-التعاون-الثنائي-في-مجال-الاستخدام-السلمي-للطاقة-الذرية-1067455051.html
بلينكن يبحث مع نظيره البولندي تطوير التعاون الثنائي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية
بلينكن يبحث مع نظيره البولندي تطوير التعاون الثنائي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية
ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال محادثة هاتفية مع نظيره البولندي، زبيغنيو راو، تطوير التعاون بين البلدين في مجال الاستخدام السلمي للطاقة... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T00:41+0000
2022-09-08T00:41+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: إن "بلينكين بحث (مع زبيغنيو راو) تعزيز التعاون الثنائي في إطار الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في بولندا .. فضلا عن تغير المناخ وقضايا الأمن القومي".وبحسب البيان ناقش الطرفان أيضا مواصلة العمل المشترك لدعم أوكرانيا ومواجهة روسيا.
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن يبحث مع نظيره البولندي تطوير التعاون الثنائي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية

00:41 GMT 08.09.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال محادثة هاتفية مع نظيره البولندي، زبيغنيو راو، تطوير التعاون بين البلدين في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: إن "بلينكين بحث (مع زبيغنيو راو) تعزيز التعاون الثنائي في إطار الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في بولندا .. فضلا عن تغير المناخ وقضايا الأمن القومي".
وبحسب البيان ناقش الطرفان أيضا مواصلة العمل المشترك لدعم أوكرانيا ومواجهة روسيا.
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