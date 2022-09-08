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https://sputnikarabic.ae/20220908/بيلاروسيا-تبدأ-مناورات-عسكرية-1067457987.html
بيلاروسيا تبدأ مناورات عسكرية
بيلاروسيا تبدأ مناورات عسكرية
تشهد جمهورية بيلاروسيا تدريبا عسكريا تنفذه قواتها المسلحة. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T07:04+0000
2022-09-08T07:04+0000
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن القوات البيلاروسية بدأت مشروعها التدريبي وفقا لخطة تدريب القوات المسلحة في 8 سبتمبر/أيلول، وتواصله حتى 14 سبتمبر.وحرصا على شفافية أعمال قواتها المسلحة دعت بيلاروسيا الملحقين العسكريين في سفارات الدول الأجنبية المتعاملة معها في المجال العسكري ليحضروا مناورات قواتها.وتتضمن فعاليات المشروع التدريبي تحرير الأراضي التي احتلها العدو، واستعادة السيطرة على حدود الدولة، وقيام الطيران بتوفير الدعم للقوات البرية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

بيلاروسيا تبدأ مناورات عسكرية

07:04 GMT 08.09.2022
© Sputnik . Евгений Биятов / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في التدريب الاستراتيجي الروسي البيلاروسي المشترك "الغرب - 2017"
المشاركون في التدريب الاستراتيجي الروسي البيلاروسي المشترك الغرب - 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Sputnik . Евгений Биятов
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تشهد جمهورية بيلاروسيا تدريبا عسكريا تنفذه قواتها المسلحة.
وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن القوات البيلاروسية بدأت مشروعها التدريبي وفقا لخطة تدريب القوات المسلحة في 8 سبتمبر/أيلول، وتواصله حتى 14 سبتمبر.
وحرصا على شفافية أعمال قواتها المسلحة دعت بيلاروسيا الملحقين العسكريين في سفارات الدول الأجنبية المتعاملة معها في المجال العسكري ليحضروا مناورات قواتها.
وتتضمن فعاليات المشروع التدريبي تحرير الأراضي التي احتلها العدو، واستعادة السيطرة على حدود الدولة، وقيام الطيران بتوفير الدعم للقوات البرية.
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