https://sputnikarabic.ae/20220908/ترامب-يحث-البرازيليين-على-إعادة-انتخاب-المعجب-به-بشدة-بولسونارو-1067489206.html
ترامب يحث البرازيليين على إعادة انتخاب "المعجب به بشدة" بولسونارو
ترامب يحث البرازيليين على إعادة انتخاب "المعجب به بشدة" بولسونارو
منح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، دعمه "الكامل" لحملة إعادة انتخاب الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T16:25+0000
2022-09-08T16:25+0000
2022-09-08T16:25+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "قام الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، والذي يلقب نفسه بـ"تروبيكال ترامب"، بجهود رائعة للشعب البرازيلي الرائع"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وأردف: "أنه رجل رائع، وقد حصل على تصديقي الكامل والشامل!!!".ويعد جايير بولسونارو معجب صريح بالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وكلاهما معروف بطريقتهما الجامحة على وسائل التواصل الاجتماعي.ويزعم بولسونارو بانتظام أن نظام الانتخابات في البرازيل يعاني من التزوير، وأثار انتقاده لآليات التصويت المستخدمة هناك منذ عام 1996 مخاوف من أنه قد يرفض نتيجة انتخابات شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في حال خسارته.واحتفلت البرازيل، أمس الأربعاء، بالذكرى 200 لاستقلالها بعرض عسكري وجوي بحضور الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره البرازيلي جايير بولسونارو في الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، بحسب ما ذكره موقع الكرملين. وتقول برقية التهنئة:
https://sputnikarabic.ae/20220819/الرئيس-البرازيلي-يفقد-أعصابه-ويشتبك-بيده-مع-مواطن-يصوره-بالهاتف-فيديو-1066625837.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب يحث البرازيليين على إعادة انتخاب "المعجب به بشدة" بولسونارو
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منح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، دعمه "الكامل" لحملة إعادة انتخاب الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو.
وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "قام الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، والذي يلقب نفسه بـ"تروبيكال ترامب"، بجهود رائعة للشعب البرازيلي الرائع"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وأردف: "أنه رجل رائع، وقد حصل على تصديقي الكامل والشامل!!!".
ويعد جايير بولسونارو معجب صريح بالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وكلاهما معروف بطريقتهما الجامحة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويزعم بولسونارو بانتظام أن نظام الانتخابات في البرازيل يعاني من التزوير، وأثار انتقاده لآليات التصويت المستخدمة هناك منذ عام 1996 مخاوف من أنه قد يرفض نتيجة انتخابات شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في حال خسارته.
واحتفلت البرازيل، أمس الأربعاء، بالذكرى 200 لاستقلالها
بعرض عسكري وجوي بحضور الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره البرازيلي جايير بولسونارو في الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، بحسب ما ذكره موقع الكرملين
. وتقول برقية التهنئة: