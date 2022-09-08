https://sputnikarabic.ae/20220908/تشيلسي-يعلن-عن-مدربه-الجديد-فيديو-1067488711.html
تشيلسي يعلن عن مدربه الجديد... فيديو
تشيلسي يعلن عن مدربه الجديد... فيديو
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، عن المدير الفني الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق، بعد رحيل توماس توخيل. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T16:18+0000
2022-09-08T16:18+0000
2022-09-08T16:18+0000
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
نادي تشيلسي
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وقال تشيلسي في بيان، إنه تم التعاقد مع المدرب الإنجليزي غراهام بوتر (47 عاما).وأضاف: "يسر نادي تشيلسي أن يرحب بغراهام بوتر كمدير فني جديد للفريق".وأوضح البيان أن "بوتر وقع على عقد مدته 5 سنوات".ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" لقطات وصول بوتر إلى مقر النادي اللندني مساء الخميس.في صباح الخميس توجه بوتر إلى مقر ناديه السابق برايتون ليودع لاعبيه وإدارة النادي والموظفين، حسب "سكاي".وأعلن تشيلسي، أمس الأربعاء، "إقالة مدربه الألماني توماس توخيل من منصبه"، بعد تدهور نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.وقال تشيلسي، في بيان له، إن "الجميع في النادي يوجهون الشكر لتوخيل والجهاز الفني على مجهوداتهم خلال الفترة الأخيرة"، مضيفا أن "توخيل سيظل يحتل مكانة كبيرة في تاريخ النادي بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر وكأس العالم للأندية في الفترة التي قضاها هنا".وتابع البيان: "يعتقد الملاك الجدد للنادي أن هذا هو الوقت المناسب للتغيير".وجاء قرار إقالة توخيل بعد الهزيمة الأخيرة يوم الثلاثاء أمام دينامو زغرب الكرواتي، بهدف نظيف، في افتتاحية مشواره بدوري أبطال أوروبا.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, نادي تشيلسي
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, نادي تشيلسي
تشيلسي يعلن عن مدربه الجديد... فيديو
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، عن المدير الفني الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق، بعد رحيل توماس توخيل.
وقال تشيلسي
في بيان، إنه تم التعاقد مع المدرب الإنجليزي غراهام بوتر (47 عاما).
وأضاف: "يسر نادي تشيلسي أن يرحب بغراهام بوتر كمدير فني جديد للفريق".
وأوضح البيان أن "بوتر وقع على عقد مدته 5 سنوات".
ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" لقطات وصول بوتر إلى مقر النادي اللندني مساء الخميس.
في صباح الخميس توجه بوتر إلى مقر ناديه السابق برايتون ليودع لاعبيه وإدارة النادي والموظفين، حسب "سكاي".
وأعلن تشيلسي، أمس الأربعاء، "إقالة مدربه الألماني توماس توخيل من منصبه"، بعد تدهور نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.
وقال تشيلسي، في بيان له
، إن "الجميع في النادي يوجهون الشكر لتوخيل والجهاز الفني على مجهوداتهم خلال الفترة الأخيرة"، مضيفا أن "توخيل سيظل يحتل مكانة كبيرة في تاريخ النادي بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر وكأس العالم للأندية في الفترة التي قضاها هنا".
وتابع البيان: "يعتقد الملاك الجدد للنادي أن هذا هو الوقت المناسب للتغيير".
وجاء قرار إقالة توخيل بعد الهزيمة الأخيرة يوم الثلاثاء أمام دينامو زغرب الكرواتي، بهدف نظيف، في افتتاحية مشواره بدوري أبطال أوروبا.