عربي
مشاهد مباشرة من قلعة بالمورال حيث تتواجد الملكة البريطانية... توافد أفراد العائلة المالكة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20220908/تشيلسي-يعلن-عن-مدربه-الجديد-فيديو-1067488711.html
تشيلسي يعلن عن مدربه الجديد... فيديو
تشيلسي يعلن عن مدربه الجديد... فيديو
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، عن المدير الفني الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق، بعد رحيل توماس توخيل. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T16:18+0000
2022-09-08T16:18+0000
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
نادي تشيلسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1067488407_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_418031a76bfb9228db0ea67903d6ec0c.jpg
وقال تشيلسي في بيان، إنه تم التعاقد مع المدرب الإنجليزي غراهام بوتر (47 عاما).وأضاف: "يسر نادي تشيلسي أن يرحب بغراهام بوتر كمدير فني جديد للفريق".وأوضح البيان أن "بوتر وقع على عقد مدته 5 سنوات".ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" لقطات وصول بوتر إلى مقر النادي اللندني مساء الخميس.في صباح الخميس توجه بوتر إلى مقر ناديه السابق برايتون ليودع لاعبيه وإدارة النادي والموظفين، حسب "سكاي".وأعلن تشيلسي، أمس الأربعاء، "إقالة مدربه الألماني توماس توخيل من منصبه"، بعد تدهور نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.وقال تشيلسي، في بيان له، إن "الجميع في النادي يوجهون الشكر لتوخيل والجهاز الفني على مجهوداتهم خلال الفترة الأخيرة"، مضيفا أن "توخيل سيظل يحتل مكانة كبيرة في تاريخ النادي بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر وكأس العالم للأندية في الفترة التي قضاها هنا".وتابع البيان: "يعتقد الملاك الجدد للنادي أن هذا هو الوقت المناسب للتغيير".وجاء قرار إقالة توخيل بعد الهزيمة الأخيرة يوم الثلاثاء أمام دينامو زغرب الكرواتي، بهدف نظيف، في افتتاحية مشواره بدوري أبطال أوروبا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1067488407_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_57055bfcd1d8a7fccc865c4584376130.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, نادي تشيلسي
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, نادي تشيلسي

تشيلسي يعلن عن مدربه الجديد... فيديو

16:18 GMT 08.09.2022
© AFP 2022 / ADRIAN DENNISالمدرب الإنجليزي غراهام بوتر
المدرب الإنجليزي غراهام بوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / ADRIAN DENNIS
تابعنا عبرTelegram
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، عن المدير الفني الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق، بعد رحيل توماس توخيل.
وقال تشيلسي في بيان، إنه تم التعاقد مع المدرب الإنجليزي غراهام بوتر (47 عاما).
وأضاف: "يسر نادي تشيلسي أن يرحب بغراهام بوتر كمدير فني جديد للفريق".
وأوضح البيان أن "بوتر وقع على عقد مدته 5 سنوات".
ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" لقطات وصول بوتر إلى مقر النادي اللندني مساء الخميس.
في صباح الخميس توجه بوتر إلى مقر ناديه السابق برايتون ليودع لاعبيه وإدارة النادي والموظفين، حسب "سكاي".
وأعلن تشيلسي، أمس الأربعاء، "إقالة مدربه الألماني توماس توخيل من منصبه"، بعد تدهور نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.
وقال تشيلسي، في بيان له، إن "الجميع في النادي يوجهون الشكر لتوخيل والجهاز الفني على مجهوداتهم خلال الفترة الأخيرة"، مضيفا أن "توخيل سيظل يحتل مكانة كبيرة في تاريخ النادي بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر وكأس العالم للأندية في الفترة التي قضاها هنا".
وتابع البيان: "يعتقد الملاك الجدد للنادي أن هذا هو الوقت المناسب للتغيير".
وجاء قرار إقالة توخيل بعد الهزيمة الأخيرة يوم الثلاثاء أمام دينامو زغرب الكرواتي، بهدف نظيف، في افتتاحية مشواره بدوري أبطال أوروبا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الملكة إليزابيث الثانية وكونتيسة وسكس صوفي - سبوتنيك عربيمشاهد مباشرة من قلعة بالمورال حيث تتواجد الملكة البريطانية... توافد أفراد العائلة المالكة... فيديو 16:40 GMTПротивотанковые мины ТМ-62М на поле рядом с Бахмутом в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала