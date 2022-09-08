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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220908/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1067456477.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T06:07+0000
2022-09-08T06:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:07 GMT 08.09.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:09 GMT 08.09.2022
السفير الإندونيسي لـ "سبوتنيك": فكرة تحديد سقف لسعر النفط الروسي ستعمل فقط إذا وافقت روسيا نفسها عليها ومن الصعب أن توافق موسكو عليها
06:07 GMT 08.09.2022
مدفعية قوات جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
متطوع بريطاني يعلن عن تفوق القوات الروسية
06:02 GMT
06:07 GMT 08.09.2022
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
صحيفة أمريكية: البنتاغون بصدد نقل أسلحة إلى كييف قيمتها 675 مليون دولار
05:47 GMT
06:07 GMT 08.09.2022
سلطات القرم تؤكد استعدادها لفصل الشتاء بالرغم من استفزازات كييف في البحر الأسود
أعلن رئيس البرلمان في شبه جزيرة القرم، فلاديمير كونستانتينوف، صباح الخميس أن المنطقة مستعدة لموسم التدفئة ومزودة بكميات وافرة من الغاز بالرغم من استفزازات كييف بشأن منصات الحفر في البحر الأسود.
وقال كونستانتينوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم تزويدنا بالغاز بالرغم من كل الاستفزازات التي ارتكبها الجانب الأوكراني في البحر الأسود، ونحن مستعدون لموسم التدفئة".
06:06 GMT 08.09.2022
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
غروسي يطلق مشاورات حول منطقة الحماية في محطة زابوريجيه للطاقة النووية
01:59 GMT
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