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https://sputnikarabic.ae/20220908/تقرير-أممي-يكشف-فظائع-وقعت-خلال-صراع-الحكومة-والمعارضة-في-جنوب-السودان-1067493157.html
تقرير أممي يكشف "فظائع" وقعت خلال صراع الحكومة والمعارضة في جنوب السودان
تقرير أممي يكشف "فظائع" وقعت خلال صراع الحكومة والمعارضة في جنوب السودان
قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، إن انتهاكات جسيمة وخروقات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقعت في البلاد خلال الصراع بين قوات الحكومة والحركة الشعبية... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T18:19+0000
2022-09-08T18:19+0000
أخبار جنوب السودان
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جاء ذلك في تقرير مشترك عن مجلس حقوق الإنسان مع مفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والذي نشرته صحيفة "الانتباهة" السودانية اليوم الخميس، ويقول إنه وثق انتهاكات جسيمة في ولاية الوحدة بجنوب السودان.وفقا للتقرير الأممي، وقعت هذه الانتهاكات خلال الاشتباكات بين القوات الحكومية المشتركة والميليشيات والجماعات المسلحة التابعة لها من جهة، وعناصر من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة- المواليين للنائب الأول للرئيس الجمهورية رياك مشار.وبحث التقرير في الأحداث بين 11 فبراير/ شباط و31 مايو/ أيار 2022، من خلال 32 مهمة تحقيق أجرتها بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في ثلاث مقاطعات- كوج ولير وميانديت- والمناطق المجاورة.وأوضح أن الأعمال العدائية في جنوب ولاية الوحدة أثرت على 28 قرية على الأقل، وقُتل نحو 173 مدنيا وجرح 12 شخصا وأختطف 37 امرأة وطفلا، وتعرض العديد من المختطفين للعنف الجنسي، بما في ذلك فتيات لا تتجاوز أعمارهن ثماني سنوات، وتعرضت فتاة في التاسعة من عمرها للاغتصاب الجماعي حتى الموت.وأضاف أن المحققين وثقوا 131 حالة اغتصاب واغتصاب جماعي، ونزوح ما يقرب من 44 ألف مدني من 26 قرية على الأقل، مشيرا إلى أن القوات الحكومية المشتركة والميليشيات المتحالفة، تعمل تحت قيادة المسؤولين في مقاطعتي كوج وميانديت باعتبارهما الطرفين الرئيسيين لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. كما شاركت المعارضة بقيادة في الهجوم على منطقة ميرمير بمقاطعة كوغ.
https://sputnikarabic.ae/20220906/القوات-المشتركة-هل-تقف-أمام-انزلاق-جنوب-السودان-إلى-حرب-أهلية؟-1067383301.html
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أخبار جنوب السودان
أخبار جنوب السودان

تقرير أممي يكشف "فظائع" وقعت خلال صراع الحكومة والمعارضة في جنوب السودان

18:19 GMT 08.09.2022
© AFP 2022 / Peter Louis Gumeأعضاء جدد في الجيش الوطني للقوات الموحدة كانوا في حالة تدريب منذ تنفيذ اتفاقية السلام التي أعيد إحياؤها في عام 2018 أثناء حفل تخرجهم في ضريح الدكتور جون قرنق في جوبا في 30 أغسطس 2022
أعضاء جدد في الجيش الوطني للقوات الموحدة كانوا في حالة تدريب منذ تنفيذ اتفاقية السلام التي أعيد إحياؤها في عام 2018 أثناء حفل تخرجهم في ضريح الدكتور جون قرنق في جوبا في 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / Peter Louis Gume
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قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، إن انتهاكات جسيمة وخروقات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقعت في البلاد خلال الصراع بين قوات الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة.
جاء ذلك في تقرير مشترك عن مجلس حقوق الإنسان مع مفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والذي نشرته صحيفة "الانتباهة" السودانية اليوم الخميس، ويقول إنه وثق انتهاكات جسيمة في ولاية الوحدة بجنوب السودان.
وفقا للتقرير الأممي، وقعت هذه الانتهاكات خلال الاشتباكات بين القوات الحكومية المشتركة والميليشيات والجماعات المسلحة التابعة لها من جهة، وعناصر من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة- المواليين للنائب الأول للرئيس الجمهورية رياك مشار.
رئيس جنوب السودان سلفا كير - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
"القوات المشتركة"... هل تقف أمام انزلاق جنوب السودان إلى حرب أهلية؟
6 سبتمبر, 17:57 GMT
وبحث التقرير في الأحداث بين 11 فبراير/ شباط و31 مايو/ أيار 2022، من خلال 32 مهمة تحقيق أجرتها بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في ثلاث مقاطعات- كوج ولير وميانديت- والمناطق المجاورة.
وأوضح أن الأعمال العدائية في جنوب ولاية الوحدة أثرت على 28 قرية على الأقل، وقُتل نحو 173 مدنيا وجرح 12 شخصا وأختطف 37 امرأة وطفلا، وتعرض العديد من المختطفين للعنف الجنسي، بما في ذلك فتيات لا تتجاوز أعمارهن ثماني سنوات، وتعرضت فتاة في التاسعة من عمرها للاغتصاب الجماعي حتى الموت.
وأضاف أن المحققين وثقوا 131 حالة اغتصاب واغتصاب جماعي، ونزوح ما يقرب من 44 ألف مدني من 26 قرية على الأقل، مشيرا إلى أن القوات الحكومية المشتركة والميليشيات المتحالفة، تعمل تحت قيادة المسؤولين في مقاطعتي كوج وميانديت باعتبارهما الطرفين الرئيسيين لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. كما شاركت المعارضة بقيادة في الهجوم على منطقة ميرمير بمقاطعة كوغ.
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