عربي
https://sputnikarabic.ae/20220908/تقرير-حالات-الانتحار-بالسلاح-في-مدن-أمريكا-تزداد-بنسبة-11-بالمئة-بآخر-10-سنوات-1067498159.html
تقرير: حالات الانتحار بالسلاح في مدن أمريكا تزداد بنسبة 11 بالمئة بآخر 10 سنوات
تقرير: حالات الانتحار بالسلاح في مدن أمريكا تزداد بنسبة 11 بالمئة بآخر 10 سنوات
كشفت منظمة لمكافحة الأسلحة في أمريكا بأحدث تقرير لها، اليوم الخميس، إن الوفيات الناجمة عن الانتحار ‏بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة زادت بنسبة 11 بالمئة... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T21:42+0000
2022-09-08T21:42+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062480329_110:0:3749:2047_1920x0_80_0_0_97c64344a086b03044c88cc0add4e289.jpg
وذكر التقرير الصادر عن منظمة "Everytown" أن "معدل الأشخاص الذين ماتوا بالانتحار بالسلاح في المدن الأمريكية ارتفع بنسبة 11 بالمئة خلال العقد الماضي، وهم يشكلون الآن متوسط ​​أكثر من 4 من كل 10 حالات وفاة بأسلحة نارية في المدن، وهو ما يمثّل أكثر من 7000 حالة وفاة سنويا - أو ما يقرب من 20 حالة انتحار يوميا".وأضافت منظمة مكافحة الأسلحة في أمريكا بتقريرها أن العديد من حالات الانتحار والوفيات الأخرى بالأسلحة النارية - التي يبلغ مجموعها 24 ألف حالة وفاة سنويا - من الممكن الوقاية منها، وحثت البلاد على معالجة أزمة الصحة العامة المتنامية هذه.وقال التقرير: "على الرغم من أن محادثات عنف السلاح تميل إلى التركيز على جرائم القتل، فإن 6 من بين كل 10 قتلى بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة هي حالات انتحار، وهذا متوسط ​​65 حالة وفاة في اليوم، ومن الممكن الحد من وقوع هذه الوفيات، وقد ثبت أن السياسات والممارسات التي تركز على تعطيل الوصول إلى الأسلحة النارية في أوقات الأزمات تقلل من حالات الانتحار باستخدام الأسلحة النارية".وأضاف أن "الأمريكيين بحاجة إلى استخدام نهج متعدد الأوجه لمنع حالات الانتحار في المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي يجب أن تشمل وضع قوانين المخاطر الشديدة وفترات الانتظار والتحقق من الخلفية والتخزين الآمن وقوائم عدم الشراء الطوعية"."علاوة على ذلك، يمكن لقادة حكومة المدينة أيضا معالجة حالات الانتحار باستخدام الأسلحة، من خلال توسيع الموارد اللازمة لمنعها، بما في ذلك تمويل رعاية الصحة العقلية، والمزيد من الحدائق والمساحات الخضراء وزيادة توافر البيانات"، حسبما أضاف التقرير.وتابع التقرير: "كما يمكن للحكومات المحلية توفير التدريب والدعم لقادة المجتمع، مثل الحلاقين وخبراء التجميل للتعرف على عوامل الخطر، وعلامات التحذير التي يجب البحث عنها عندما يفكر شخص ما في الانتحار".
https://sputnikarabic.ae/20220603/تقرير-مقتل-أكثر-من-250-أمريكا-في-232-واقعة-إطلاق-نار-منذ-بداية-2022-1063026079.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062480329_746:0:3475:2047_1920x0_80_0_0_46c46a645a94aad82773ce068413a554.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, الولايات المتحدة الأمريكية
مجتمع, الولايات المتحدة الأمريكية

تقرير: حالات الانتحار بالسلاح في مدن أمريكا تزداد بنسبة 11 بالمئة بآخر 10 سنوات

21:42 GMT 08.09.2022
© AFP 2022 / GEORGE FREYبندقية نصف آلية في متجر أسلحة، لوت ليك سيتي، يوتا، أمريكا، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2017‏
بندقية نصف آلية في متجر أسلحة، لوت ليك سيتي، يوتا، أمريكا، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2017‏ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
بندقية نصف آلية في متجر أسلحة، لوت ليك سيتي، يوتا، أمريكا، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2017‏
© AFP 2022 / GEORGE FREY
تابعنا عبرTelegram
كشفت منظمة لمكافحة الأسلحة في أمريكا بأحدث تقرير لها، اليوم الخميس، إن الوفيات الناجمة عن الانتحار ‏بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة زادت بنسبة 11 بالمئة خلال السنوات العشر الماضية.‏
وذكر التقرير الصادر عن منظمة "Everytown" أن "معدل الأشخاص الذين ماتوا بالانتحار بالسلاح في المدن الأمريكية ارتفع بنسبة 11 بالمئة خلال العقد الماضي، وهم يشكلون الآن متوسط ​​أكثر من 4 من كل 10 حالات وفاة بأسلحة نارية في المدن، وهو ما يمثّل أكثر من 7000 حالة وفاة سنويا - أو ما يقرب من 20 حالة انتحار يوميا".
وقال التقرير إن "المدن في أمريكا التي لديها أقوى قوانين لمنع العنف باستخدام الأسلحة النارية تمتلك حوالي نصف معدل الأشخاص الذين يموتون بالانتحار بالسلاح، مثل تلك الموجودة في الولايات ذات القوانين الأضعف".
وأضافت منظمة مكافحة الأسلحة في أمريكا بتقريرها أن العديد من حالات الانتحار والوفيات الأخرى بالأسلحة النارية - التي يبلغ مجموعها 24 ألف حالة وفاة سنويا - من الممكن الوقاية منها، وحثت البلاد على معالجة أزمة الصحة العامة المتنامية هذه.
وقال التقرير: "على الرغم من أن محادثات عنف السلاح تميل إلى التركيز على جرائم القتل، فإن 6 من بين كل 10 قتلى بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة هي حالات انتحار، وهذا متوسط ​​65 حالة وفاة في اليوم، ومن الممكن الحد من وقوع هذه الوفيات، وقد ثبت أن السياسات والممارسات التي تركز على تعطيل الوصول إلى الأسلحة النارية في أوقات الأزمات تقلل من حالات الانتحار باستخدام الأسلحة النارية".
وأضاف أن "الأمريكيين بحاجة إلى استخدام نهج متعدد الأوجه لمنع حالات الانتحار في المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي يجب أن تشمل وضع قوانين المخاطر الشديدة وفترات الانتظار والتحقق من الخلفية والتخزين الآمن وقوائم عدم الشراء الطوعية".
احتجاجات «جورج فلويد» في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الشرطة الأمريكية، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
تقرير: مقتل أكثر من 250 أمريكيا في 232 واقعة إطلاق نار منذ بداية 2022
3 يونيو, 10:53 GMT
"علاوة على ذلك، يمكن لقادة حكومة المدينة أيضا معالجة حالات الانتحار باستخدام الأسلحة، من خلال توسيع الموارد اللازمة لمنعها، بما في ذلك تمويل رعاية الصحة العقلية، والمزيد من الحدائق والمساحات الخضراء وزيادة توافر البيانات"، حسبما أضاف التقرير.
وتابع التقرير: "كما يمكن للحكومات المحلية توفير التدريب والدعم لقادة المجتمع، مثل الحلاقين وخبراء التجميل للتعرف على عوامل الخطر، وعلامات التحذير التي يجب البحث عنها عندما يفكر شخص ما في الانتحار".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Противотанковые мины ТМ-62М на поле рядом с Бахмутом в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала