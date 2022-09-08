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https://sputnikarabic.ae/20220908/خبير-روسي-ظهور-سلاح-أمريكي-فرط-صوتي-يتطلب-سرعة-تمويل-إنتاج-منظومات-إس-500-وتسليمها-للجيش-1067486725.html
خبير روسي: ظهور سلاح أمريكي فرط صوتي يتطلب سرعة تمويل إنتاج منظومات "إس-500" وتسليمها للجيش
خبير روسي: ظهور سلاح أمريكي فرط صوتي يتطلب سرعة تمويل إنتاج منظومات "إس-500" وتسليمها للجيش
أفاد الخبير العسكري الروسي ورئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، إيغور كوروتشينكو، اليوم الخميس بأن امتلاك البنتاغون بحلول نهاية عام 2023 لمنظومات صواريخ ذات سرعة... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T15:24+0000
2022-09-08T15:27+0000
رصد عسكري
خصائص منظومة إس-500
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موسكو - سبوتنيك. وفقا لكوروتشينكو، فإنه من المهم بشكل حيوي بالنسبة لروسيا، في وقت تجري فيه زيادة حجم الإنتاج التسلسلي، الوصول لخفض تكلفة إنتاج القطعة الواحدة من أي منظومة سلاح واستلام القوات لهذه المنظومات، وأن تمتلك القوات المسلحة الوسائل المناسبة وبالكميات المطلوبة.وقال إيغور كوروتشينكو: "إنه أولا وقبل كل شيء، يجب تمويل الإنتاج التسلسلي لمنظومات الصواريخ "إس-500" التي هي مخصصة للدفاع الجوي من الجيل الخامس، والتي تضم بما في ذلك صواريخ مجابهة الأهداف فرط الصوتية، من أجل حماية تجمعات القوات ومنشآت البنية التحتية الحيوية، ومنظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "بوك-إم 3" و"تور-إم 2". وهذه المسألة يجب أن تتم على نطاق واسع".يذكر أنه سبق وأعلن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية، غايب كاماريلو، في مؤتمر "ديفينس نيوز"، الذي عقد يوم أمس الأربعاء، أن البنتاغون يأمل بالحصول على أول سلاح فرط صوتي قبل نهاية عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20220518/بوريسوف-أنظمة-الدفاع-الجوي-إس-500-تدخل-الخدمة-1062376109.html
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رصد عسكري, خصائص منظومة إس-500
رصد عسكري, خصائص منظومة إس-500

خبير روسي: ظهور سلاح أمريكي فرط صوتي يتطلب سرعة تمويل إنتاج منظومات "إس-500" وتسليمها للجيش

15:24 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 15:27 GMT 08.09.2022)
© Sputnik . Sergey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "إس-400" المضادة للأهداف الجوية
منظومة صواريخ إس-400 المضادة للأهداف الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Sputnik . Sergey Malgavko
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أفاد الخبير العسكري الروسي ورئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، إيغور كوروتشينكو، اليوم الخميس بأن امتلاك البنتاغون بحلول نهاية عام 2023 لمنظومات صواريخ ذات سرعة فرط صوتية، يتطلب سرعة تمويل إنتاج أحدث المنظومات الدفاعية من طراز "إس-500 " وتوريدها إلى القوات المسلحة الروسية، بأعداد مطلوبة.
موسكو - سبوتنيك. وفقا لكوروتشينكو، فإنه من المهم بشكل حيوي بالنسبة لروسيا، في وقت تجري فيه زيادة حجم الإنتاج التسلسلي، الوصول لخفض تكلفة إنتاج القطعة الواحدة من أي منظومة سلاح واستلام القوات لهذه المنظومات، وأن تمتلك القوات المسلحة الوسائل المناسبة وبالكميات المطلوبة.

وقال إيغور كوروتشينكو: "إنه أولا وقبل كل شيء، يجب تمويل الإنتاج التسلسلي لمنظومات الصواريخ "إس-500" التي هي مخصصة للدفاع الجوي من الجيل الخامس، والتي تضم بما في ذلك صواريخ مجابهة الأهداف فرط الصوتية، من أجل حماية تجمعات القوات ومنشآت البنية التحتية الحيوية، ومنظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "بوك-إم 3" و"تور-إم 2". وهذه المسألة يجب أن تتم على نطاق واسع".
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يذكر أنه سبق وأعلن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية، غايب كاماريلو، في مؤتمر "ديفينس نيوز"، الذي عقد يوم أمس الأربعاء، أن البنتاغون يأمل بالحصول على أول سلاح فرط صوتي قبل نهاية عام 2023.
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