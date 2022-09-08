https://sputnikarabic.ae/20220908/رئيسة-وزراء-بريطانيا-موت-الملكة-صدمة-كبيرة-للأمة-والعالم-1067494186.html
رئيسة وزراء بريطانيا: وفاة الملكة إليزابيث صدمة كبيرة للأمة والعالم
رئيسة وزراء بريطانيا: وفاة الملكة إليزابيث صدمة كبيرة للأمة والعالم
وصفت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية بـ "الصدمة الكبيرة" للأمة والعالم. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T18:31+0000
2022-09-08T18:31+0000
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وقالت تراس في كلمة للشعب البريطاني إن "الملكة إليزابيث كانت الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا الحديثة وروح بريطانيا العظمى". وأشارت إلى أن تفاني الملكة في أداء الواجب هو "مثال لهم جميعا" وأنها كانت مصدر إلهام للكثير من الشعب البريطاني.وأضافت رئيسة الوزراء البريطانية أن الملكة كانت محبوبة في المملكة المتحدة وحول العالم.أصبح، تشارلز، ملكا لبريطانيا العظمى في وقت سابق اليوم، وذلك تطبيقا للبروتوكولات الملكية فور إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية مساء الخميس عن عمر 96 عاما.وأعلن قصر باكنغهام في وقت سابق اليوم، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة. وقال القصر في بيان، إن "الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم".ونكس العلم البريطاني فوق قصر باكنغهام بعد إعلان وفاة الملكة بشكل رسمي وتحول الموقع الرسمي لقصر باكنغهام على الإنترنت إلى اللون الأسود حدادا على وفاة الملكة (1926 -2022).ومن المقرر أن يعلن قصر باكينغهام فترة الحداد 10 أيام بعد وفاة الملكة، والتي تنتهي بمراسم جنازتها في اليوم العاشر، ويسمح للعامة بالنظر إلى جثمان الملكة لمدة 4 أيام قبل الدفن.
https://sputnikarabic.ae/20220908/الأمير-تشارلز-يصبح-ملكا-لبريطانيا-العظمى-1067492621.html
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رئيسة وزراء بريطانيا: وفاة الملكة إليزابيث صدمة كبيرة للأمة والعالم
18:31 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 18:50 GMT 08.09.2022) تابعنا عبر
وصفت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية بـ "الصدمة الكبيرة" للأمة والعالم.
وقالت
تراس في كلمة للشعب البريطاني إن "الملكة إليزابيث كانت الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا الحديثة وروح بريطانيا العظمى".
وأشارت إلى أن تفاني الملكة في أداء الواجب هو "مثال لهم جميعا" وأنها كانت مصدر إلهام للكثير من الشعب البريطاني.
وأضافت رئيسة الوزراء البريطانية أن الملكة كانت محبوبة في المملكة المتحدة وحول العالم.
أصبح، تشارلز، ملكا لبريطانيا العظمى في وقت سابق اليوم، وذلك تطبيقا للبروتوكولات الملكية
فور إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية مساء الخميس عن عمر 96 عاما.
وأعلن قصر باكنغهام في وقت سابق اليوم، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة. وقال القصر في بيان، إن "الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم".
ونكس العلم البريطاني فوق قصر باكنغهام بعد إعلان وفاة الملكة
بشكل رسمي وتحول الموقع الرسمي لقصر باكنغهام على الإنترنت إلى اللون الأسود حدادا على وفاة الملكة (1926 -2022).
ومن المقرر أن يعلن قصر باكينغهام فترة الحداد 10 أيام بعد وفاة الملكة، والتي تنتهي بمراسم جنازتها في اليوم العاشر، ويسمح للعامة بالنظر إلى جثمان الملكة لمدة 4 أيام قبل الدفن.