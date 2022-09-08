عربي
مشاهد مباشرة من قلعة بالمورال حيث تتواجد الملكة البريطانية... توافد أفراد العائلة المالكة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20220908/رئيس-آبل-ينصح-أصحاب-أندرويد-بشراء-آيفون-لحل-شكوى-بشأن-الرسائل-النصية-1067487585.html
رئيس "آبل" ينصح أصحاب "أندرويد" بشراء "آيفون" لحل شكوى بشأن الرسائل النصية
رئيس "آبل" ينصح أصحاب "أندرويد" بشراء "آيفون" لحل شكوى بشأن الرسائل النصية
نصح رئيس شركة "آبل" الأمريكية، تيم كوك، أحد أصحاب هواتف "أندرويد" بالانتقال إلى هواتف "آيفون" ‏التي يقوم بتطويرها، لحل شكوى أزلية في الرسائل النصية.‏ 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T15:54+0000
2022-09-08T15:54+0000
شركة آبل
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1067471884_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_6d067377ddafe16dd1a8a85689983a0a.jpg
ورفض كوك خلال حدث "Vox Media’s Code 2022"، أمس الأربعاء، فكرة اعتماد رسائل "RCS" لوضع حد لـ"الفقاعات الخضراء" التي تحيط بالرسائل عندما يرسل مستخدمو "آيفون" رسالة نصية إلى أحد ملاك هاتف "أندرويد".وقال: "لا أسمع مستخدمي "آبل" يطلبون منا بذل الكثير من الجهد في ذلك في هذه المرحلة، وبدلا من ذلك أود تحويلك لاستخدام "آيفون".لكن الشخص الذي طرح السؤال على تيم كوك في الحدث جادله بأن والدته لا تستطيع رؤية مقاطع الفيديو التي يرسلها إليها، وذلك لعدم وجود قابلية التشغيل البيني بين خدمة "آي ميساج" التابعة لشركة "آبل" و"RCS"، وكلاهما من أنظمة المراسلة التي يمكن أن تسمح بصور ومقاطع فيديو عالية الجودة، إذا كانا يعملان سويا.وتابع موضحا أنه "إذا حاولت إرسال مقطع فيديو من هاتف "أندرويد" إلى هاتف "آيفون" أو العكس باستخدام تطبيق المراسلة النصية المعتاد، فإن مقاطع الفيديو الخاصة بك تظهر بشكل غامض تماما للطرف الآخر".يشار إلى أنه عند إرسال رسالة نصية من هاتف "أندرويد" إلى "آيفون" فإنها تظهر للأخير داخل "فقاعة خضراء"، ولكن عند التراسل بين هاتفي "آيفون" فإنها تظهر في "فقاعة زرقاء"وكانت شركة "غوغل" الأمريكية اتهمت في يناير/ كانون الثاني 2022 نظيرتها "آبل" بالاستفادة من التنمر كجزء من استراتيحية متعمدة لجعل ‏مستخدمي هواتف "أندرويد" مواطنين من الدرجة الثانية على خدمة رسائل "آي ميساج"، الخاصة بهواتف ‏‏"آيفون".‏
https://sputnikarabic.ae/20220907/أبل-تعلن-إطلاق-آيفون-14-فيديو-1067454179.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1067471884_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_e3e397d5cf11ad4006a5a15cca5a8959.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
شركة آبل, مجتمع
شركة آبل, مجتمع

رئيس "آبل" ينصح أصحاب "أندرويد" بشراء "آيفون" لحل شكوى بشأن الرسائل النصية

15:54 GMT 08.09.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Justin Sullivanالرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، في حفل إطلاق آيفون 14 الجديد في آبل بارك، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022
الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، في حفل إطلاق آيفون 14 الجديد في آبل بارك، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، في حفل إطلاق آيفون 14 الجديد في آبل بارك، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022
© AFP 2022 / Getty Images/Justin Sullivan
تابعنا عبرTelegram
نصح رئيس شركة "آبل" الأمريكية، تيم كوك، أحد أصحاب هواتف "أندرويد" بالانتقال إلى هواتف "آيفون" ‏التي يقوم بتطويرها، لحل شكوى أزلية في الرسائل النصية.‏
ورفض كوك خلال حدث "Vox Media’s Code 2022"، أمس الأربعاء، فكرة اعتماد رسائل "RCS" لوضع حد لـ"الفقاعات الخضراء" التي تحيط بالرسائل عندما يرسل مستخدمو "آيفون" رسالة نصية إلى أحد ملاك هاتف "أندرويد".
وقال: "لا أسمع مستخدمي "آبل" يطلبون منا بذل الكثير من الجهد في ذلك في هذه المرحلة، وبدلا من ذلك أود تحويلك لاستخدام "آيفون".
لكن الشخص الذي طرح السؤال على تيم كوك في الحدث جادله بأن والدته لا تستطيع رؤية مقاطع الفيديو التي يرسلها إليها، وذلك لعدم وجود قابلية التشغيل البيني بين خدمة "آي ميساج" التابعة لشركة "آبل" و"RCS"، وكلاهما من أنظمة المراسلة التي يمكن أن تسمح بصور ومقاطع فيديو عالية الجودة، إذا كانا يعملان سويا.
وتابع موضحا أنه "إذا حاولت إرسال مقطع فيديو من هاتف "أندرويد" إلى هاتف "آيفون" أو العكس باستخدام تطبيق المراسلة النصية المعتاد، فإن مقاطع الفيديو الخاصة بك تظهر بشكل غامض تماما للطرف الآخر".
وهنا اكتفى رئيس شركة "آبل" بالاقتراح على الشخص للتخلص من هذه المشكلة المؤرقة: "اشترِ هاتف "آيفون" لوالدتك".
شعار شركة آبل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
أبل تعلن إطلاق "آيفون 14".. فيديو
أمس, 21:39 GMT
يشار إلى أنه عند إرسال رسالة نصية من هاتف "أندرويد" إلى "آيفون" فإنها تظهر للأخير داخل "فقاعة خضراء"، ولكن عند التراسل بين هاتفي "آيفون" فإنها تظهر في "فقاعة زرقاء"
وكانت شركة "غوغل" الأمريكية اتهمت في يناير/ كانون الثاني 2022 نظيرتها "آبل" بالاستفادة من التنمر كجزء من استراتيحية متعمدة لجعل ‏مستخدمي هواتف "أندرويد" مواطنين من الدرجة الثانية على خدمة رسائل "آي ميساج"، الخاصة بهواتف ‏‏"آيفون".‏
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الملكة إليزابيث الثانية وكونتيسة وسكس صوفي - سبوتنيك عربيمشاهد مباشرة من قلعة بالمورال حيث تتواجد الملكة البريطانية... توافد أفراد العائلة المالكة... فيديو 16:40 GMTПротивотанковые мины ТМ-62М на поле рядом с Бахмутом в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала