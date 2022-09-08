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رئيس المفوضية الليبية للانتخابات يستقبل المبعوث الفرنسي الخاص إلى طرابلس
رئيس المفوضية الليبية للانتخابات يستقبل المبعوث الفرنسي الخاص إلى طرابلس
استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الخميس، المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T16:15+0000
2022-09-08T16:15+0000
أخبار ليبيا اليوم
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ووفقا لبيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه، فإن اللقاء الذي تم بمقر المفوضية، حضرته السفيرة الفرنسية لدى ليبيا السيدة بياتريس لوفرابير دوهيلين.وأوضح البيان أن اللقاء يأتي في إطار حرص المجتمع الدولي في هذه المرحلة المهمة على دعم المساعي الرامية لتحقيق التوافق بين جميع الاطراف المعنية بالعملية الانتخابية.من جانبه أكد المبعوث الفرنسي الخاص على تجديد دعم حكومة بلاده لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، مشيداً في الوقت ذاته بمستوى جاهزية المفوضية، ومثمناً الجهود التي اضطلعت بها في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها.
https://sputnikarabic.ae/20220904/ليبيا-مفوضية-الانتخابات-تعلن-جاهزيتها-لاستكمال-المسار-الانتخابي-1067268398.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار فرنسا
أخبار ليبيا اليوم, أخبار فرنسا

رئيس المفوضية الليبية للانتخابات يستقبل المبعوث الفرنسي الخاص إلى طرابلس

16:15 GMT 08.09.2022
© Sputnik . Andrei Stenin / الانتقال إلى بنك الصورعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Sputnik . Andrei Stenin
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استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الخميس، المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير.
ووفقا لبيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه، فإن اللقاء الذي تم بمقر المفوضية، حضرته السفيرة الفرنسية لدى ليبيا السيدة بياتريس لوفرابير دوهيلين.
مجلس النواب الليبي يدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
ليبيا... مفوضية الانتخابات تعلن جاهزيتها لاستكمال المسار الانتخابي
4 سبتمبر, 14:05 GMT
وأوضح البيان أن اللقاء يأتي في إطار حرص المجتمع الدولي في هذه المرحلة المهمة على دعم المساعي الرامية لتحقيق التوافق بين جميع الاطراف المعنية بالعملية الانتخابية.

كما تناول اللقاء المستجدات السياسية للعملية الانتخابية المقررة، في ضوء التطورات المحلية والدولية.

من جانبه أكد المبعوث الفرنسي الخاص على تجديد دعم حكومة بلاده لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، مشيداً في الوقت ذاته بمستوى جاهزية المفوضية، ومثمناً الجهود التي اضطلعت بها في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها.
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