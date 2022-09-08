https://sputnikarabic.ae/20220908/روسيا-تحديد-عملات-بديلة-للدولار-1067455746.html
روسيا.. تحديد عملات بديلة للدولار
روسيا.. تحديد عملات بديلة للدولار
لم تعد روسيا تحتاج إلى الدولار الأمريكي. أعلن ذلك نائب وزير المالية الروسي، أليكسي مويسييف. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T04:40+0000
2022-09-08T04:40+0000
2022-09-08T04:40+0000
روسيا
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وقال نائب وزير المالية في تصريحات صحفية إنه من الضروري أن يتخلص القطاع المصرفي الروسي من الدولار واليورو لتحل محلهما عملات دول صديقة.وعن بدائل الدولار واليورو قال النائب وزير المالية إن الخبراء ينظرون إلى اليوان الصيني على أنه يتصدر ترتيب العملات المرشحة لإحلال محل الدولار واليورو في القطاع المصرفي الروسي، إلى جانب الدرهم الإماراتي وعملات أخرى.وأشار إلى أن الدرهم الإماراتي يتمتع باستقرار في قيمته.ونوه إلى أنه يتفق مع أصحاب الرأي الذي يقرر بأنه لا داعي لاستخدام العملة الأمريكية كوسيلة الادخار.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا.. تحديد عملات بديلة للدولار
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لم تعد روسيا تحتاج إلى الدولار الأمريكي. أعلن ذلك نائب وزير المالية الروسي، أليكسي مويسييف.
وقال
نائب وزير المالية في تصريحات صحفية إنه من الضروري أن يتخلص القطاع المصرفي الروسي من الدولار واليورو لتحل محلهما عملات دول صديقة.
وعن بدائل الدولار واليورو قال النائب وزير المالية إن الخبراء ينظرون إلى اليوان الصيني على أنه يتصدر ترتيب العملات المرشحة لإحلال محل الدولار واليورو في القطاع المصرفي الروسي، إلى جانب الدرهم الإماراتي وعملات أخرى.
وأشار إلى أن الدرهم الإماراتي يتمتع باستقرار في قيمته.
ونوه إلى أنه يتفق مع أصحاب الرأي الذي يقرر بأنه لا داعي لاستخدام العملة الأمريكية كوسيلة الادخار.