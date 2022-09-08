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https://sputnikarabic.ae/20220908/روسيا-تحديد-عملات-بديلة-للدولار-1067455746.html
روسيا.. تحديد عملات بديلة للدولار
روسيا.. تحديد عملات بديلة للدولار
لم تعد روسيا تحتاج إلى الدولار الأمريكي. أعلن ذلك نائب وزير المالية الروسي، أليكسي مويسييف. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T04:40+0000
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روسيا
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وقال نائب وزير المالية في تصريحات صحفية إنه من الضروري أن يتخلص القطاع المصرفي الروسي من الدولار واليورو لتحل محلهما عملات دول صديقة.وعن بدائل الدولار واليورو قال النائب وزير المالية إن الخبراء ينظرون إلى اليوان الصيني على أنه يتصدر ترتيب العملات المرشحة لإحلال محل الدولار واليورو في القطاع المصرفي الروسي، إلى جانب الدرهم الإماراتي وعملات أخرى.وأشار إلى أن الدرهم الإماراتي يتمتع باستقرار في قيمته.ونوه إلى أنه يتفق مع أصحاب الرأي الذي يقرر بأنه لا داعي لاستخدام العملة الأمريكية كوسيلة الادخار.
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روسيا.. تحديد عملات بديلة للدولار

04:40 GMT 08.09.2022
© Sputnik . Katren Al Tasعملات من فئة 100 دولار و10 يورو
عملات من فئة 100 دولار و10 يورو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Sputnik . Katren Al Tas
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لم تعد روسيا تحتاج إلى الدولار الأمريكي. أعلن ذلك نائب وزير المالية الروسي، أليكسي مويسييف.
وقال نائب وزير المالية في تصريحات صحفية إنه من الضروري أن يتخلص القطاع المصرفي الروسي من الدولار واليورو لتحل محلهما عملات دول صديقة.
وعن بدائل الدولار واليورو قال النائب وزير المالية إن الخبراء ينظرون إلى اليوان الصيني على أنه يتصدر ترتيب العملات المرشحة لإحلال محل الدولار واليورو في القطاع المصرفي الروسي، إلى جانب الدرهم الإماراتي وعملات أخرى.
وأشار إلى أن الدرهم الإماراتي يتمتع باستقرار في قيمته.
ونوه إلى أنه يتفق مع أصحاب الرأي الذي يقرر بأنه لا داعي لاستخدام العملة الأمريكية كوسيلة الادخار.
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