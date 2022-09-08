https://sputnikarabic.ae/20220908/زلزال-بقوة-54-درجة-يضرب-الجزر-اليونانية-1067469363.html
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب الجزر اليونانية
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب الجزر اليونانية
قالت السلطات اليونانية إن زلزالا بلغت قوته الأولية 5.4 درجة ضرب جزر زاكينثوس وسيفالونيا الغربية، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T09:54+0000
2022-09-08T09:54+0000
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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن معهد أثينا للجيوديناميك إن الزلزال وقع عند الساعة 10:36 صباحا (07:36 بتوقيت غرينتش) على بعد حوالي 57 كيلومترا (35 ميلا) جنوب غرب ليكسوري في سيفالونيا في البحر الأيوني، وشعر به معظم سكان غرب اليونان.من جانبها، قالت خدمة الإطفاء اليونانية إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال.يشار إلى أن المنطقة التي شهدت الزلزال هي واحدة من أكثر المناطق المعرضة للزلازل في اليونان، والتي بدورها تقع في واحدة من أكثر مناطق العالم نشاطا زلزاليا.وبعد الزلازل المدمرة في القرن العشرين، تم تشييد المباني في إقليم الجزر الأيونية وفق إجراءات حماية صارمة ضد الزلازل، ورغم أن الزلازل في اليونان شائعة، إلا أنها في العادة لا تسبب أضرارا جسيمة أو وفيات بأعداد ضخمة، وفي عام 1999 حدث زلزال قرب أثينا راح ضحيته 143 شخصا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب الجزر اليونانية
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قالت السلطات اليونانية إن زلزالا بلغت قوته الأولية 5.4 درجة ضرب جزر زاكينثوس وسيفالونيا الغربية، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن معهد أثينا للجيوديناميك إن الزلزال وقع عند الساعة 10:36 صباحا (07:36 بتوقيت غرينتش) على بعد حوالي 57 كيلومترا (35 ميلا) جنوب غرب ليكسوري في سيفالونيا في البحر الأيوني، وشعر به معظم سكان غرب اليونان.
من جانبها، قالت خدمة الإطفاء اليونانية إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال.
يشار إلى أن المنطقة التي شهدت الزلزال هي واحدة من أكثر المناطق المعرضة للزلازل في اليونان، والتي بدورها تقع في واحدة من أكثر مناطق العالم نشاطا زلزاليا.
وبعد الزلازل المدمرة في القرن العشرين، تم تشييد المباني في إقليم الجزر الأيونية وفق إجراءات حماية صارمة ضد الزلازل، ورغم أن الزلازل في اليونان
شائعة، إلا أنها في العادة لا تسبب أضرارا جسيمة أو وفيات بأعداد ضخمة، وفي عام 1999 حدث زلزال قرب أثينا راح ضحيته 143 شخصا.