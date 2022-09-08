https://sputnikarabic.ae/20220908/سفير-تل-أبيب-لدى-أبو-ظبي-الإمارات-محرك-اقتصادي-مهم-لإسرائيل-1067474659.html

سفير تل أبيب لدى أبو ظبي: الإمارات محرك اقتصادي مهم لإسرائيل

سفير تل أبيب لدى أبو ظبي: الإمارات محرك اقتصادي مهم لإسرائيل

قال السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، اليوم الخميس، إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حدثت نقلة نوعية في التجارة الثنائية تكللت بتوقيع 20... 08.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-08T11:05+0000

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وأجرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الخميس، مقابلة مع أمير حايك، أكد خلالها أن العلاقات التجارية والسياحية والاستثمارية بين الدولتين تشهد تحسنا محلوظا منذ توقيع اتفاق سلام بين الجانبين.وأفاد حايك بأن الأشهر الستة الأولى من العام 2021 شهدت ارتفاع التجارة الثنائية بقيمة 560 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أنها تضاعفت تقريبا خلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل 1.214 مليار دولار، بزيادة قدرها 117 بالمئة.وأوضح السفير الإسرائيلي أن "التجارة الثنائية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 وحدها سجلت 1.407 مليار دولار لتجاوز ما تم تحقيقه خلال عام 2021 بأكمله".ولفت حايك إلى أن الإمارات يمكنها أن تكون بمثابة محرك لنمو الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، بدعوى أن الإمارات لديها بنية تحتية للابتكار يمكن أن تلائم البنية التحتية للابتكار لدى بلاده، بالإضافة إلى توافر الموارد البشرية والمواد الخام والوصول إلى أسواق جديدة .وكشف حايك أن ما يقدر بنحو 450 ألف سائح إسرائيلي زاروا الإمارات خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن السياحة من أهم أدوات العلاقات بين إسرائيل والإمارات، منوها بما حققه معرض "إكسبو 2020" في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، وهو المعرض الذي جذب عددا كبيرا من الأفراد لزيارة دبي.وأشار السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، إلى التعاون الثنائي في تكنولوجيا الغذاء والزراعة والطاقة المتجددة والتعليم والمياه والصحة وخاصة الطب عن بعد، لافتا إلى أن "ذلك يمكن أن يجعل العالم أفضل.. وسوف نتعاون من أجل ذلك".

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي