https://sputnikarabic.ae/20220908/سلطات-إنرغودار-القصف-الأوكراني-المتواصل-يعيق-استكمال-الإصلاحات-الكهربائية-1067462764.html
سلطات إنرغودار: القصف الأوكراني المتواصل يعيق استكمال الإصلاحات الكهربائية
سلطات إنرغودار: القصف الأوكراني المتواصل يعيق استكمال الإصلاحات الكهربائية
أعلن رئيس إدارة مدينة إنرغودار، ألكسندر فولغا، اليوم الخميس أن قصف القوات الأوكرانية لمدينة إنرغودار يعيق من استكمال أعمال إصلاح خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T07:57+0000
2022-09-08T07:57+0000
2022-09-08T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059664384_0:252:2747:1797_1920x0_80_0_0_e05952668740ed1f898b2acd24704775.jpg
وقال فولغا لقناة "روسيا 24" إنه بمجرد بدء القصف تنسحب فرق الطوارئ، معربا عن أسفه لعدم إمكانية استكمال أعمال الإصلاح لخطوط الكهرباء.وأضاف فولغا: "إن لجنة خاصة ستتخذ قرارًا اليوم الخميس بشأن التفعيل الإضافي لمحطة زابوروجيه النووية بعد إصلاح خطوط الكهرباء".وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد وصف الهجمات التي تستهدف محطة زابوروجيه النووية، بأنها غير مقبولة، وقال خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي إن الهجمات لا تزال مستمرة وتستهدف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرا إلى أنه تمكن من معاينتها وتقييمها بنفسه.وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نشرت، في وقت سابق، تقريرها بشأن السلامة النووية وضمانات الوكالة في أوكرانيا؛ وقد تناول جزء كبير منه زيارة بعثة الوكالة الأخيرة إلى محطة زابوروجيه النووية، لكنه لم يتضمن ذكر الجهة المسؤولة عن قصف المحطة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059664384_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_9dacd95bb924754a15820d7c05169fc4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سلطات إنرغودار: القصف الأوكراني المتواصل يعيق استكمال الإصلاحات الكهربائية
تابعنا عبر
أعلن رئيس إدارة مدينة إنرغودار، ألكسندر فولغا، اليوم الخميس أن قصف القوات الأوكرانية لمدينة إنرغودار يعيق من استكمال أعمال إصلاح خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي المتضررة التي تزود نوفايا كاخوفكا وغيرها من البلدات بالكهرباء.
وقال فولغا لقناة "روسيا 24" إنه بمجرد بدء القصف تنسحب فرق الطوارئ، معربا عن أسفه لعدم إمكانية استكمال أعمال الإصلاح لخطوط الكهرباء.
وأضاف فولغا: "إن لجنة خاصة ستتخذ قرارًا اليوم الخميس بشأن التفعيل الإضافي لمحطة زابوروجيه النووية بعد إصلاح خطوط الكهرباء".
وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد وصف الهجمات التي تستهدف محطة زابوروجيه النووية
، بأنها غير مقبولة، وقال خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي إن الهجمات لا تزال مستمرة وتستهدف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرا إلى أنه تمكن من معاينتها وتقييمها بنفسه.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نشرت، في وقت سابق، تقريرها بشأن السلامة النووية وضمانات الوكالة في أوكرانيا؛ وقد تناول جزء كبير منه زيارة بعثة الوكالة الأخيرة إلى محطة زابوروجيه النووية، لكنه لم يتضمن ذكر الجهة المسؤولة
عن قصف المحطة.