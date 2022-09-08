https://sputnikarabic.ae/20220908/سلطات-القرم-تؤكد-استعدادها-لفصل-الشتاء-بالرغم-من-استفزازات-كييف-في-البحر-الأسود-1067456092.html
سلطات القرم تؤكد استعدادها لفصل الشتاء بالرغم من استفزازات كييف في البحر الأسود
سلطات القرم تؤكد استعدادها لفصل الشتاء بالرغم من استفزازات كييف في البحر الأسود
أعلن رئيس البرلمان في شبه جزيرة القرم، فلاديمير كونستانتينوف، صباح الخميس أن المنطقة مستعدة لموسم التدفئة ومزودة بكميات وافرة من الغاز بالرغم من استفزازات كييف... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T05:18+0000
2022-09-08T05:18+0000
2022-09-08T05:18+0000
روسيا
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وقال كونستانتينوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم تزويدنا بالغاز بالرغم من كل الاستفزازات التي ارتكبها الجانب الأوكراني في البحر الأسود، ونحن مستعدون لموسم التدفئة".وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف أن القوات الأوكرانية قامت بقصف منصات للحفر تابعة لشركة البحر الأسود للنفط والغاز "تشيرنومور نفط غاز".وكتب أكسيونوف في قناته على "تليغرام": "قام العدو صباح اليوم بتوجيه ضربة لمنصات الحفر التابعة لشركة البحر الأسود للنفط والغاز "تشيرنومور نفط غاز". أنا على اتصال بالزملاء في وزارة الدفاع والأمن الفيدرالي، نعمل على إنقاذ الأشخاص".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات القرم تؤكد استعدادها لفصل الشتاء بالرغم من استفزازات كييف في البحر الأسود
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أعلن رئيس البرلمان في شبه جزيرة القرم، فلاديمير كونستانتينوف، صباح الخميس أن المنطقة مستعدة لموسم التدفئة ومزودة بكميات وافرة من الغاز بالرغم من استفزازات كييف بشأن منصات الحفر في البحر الأسود.
وقال كونستانتينوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم تزويدنا بالغاز بالرغم من كل الاستفزازات التي ارتكبها الجانب الأوكراني في البحر الأسود، ونحن مستعدون لموسم التدفئة".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف أن القوات الأوكرانية قامت بقصف منصات للحفر تابعة لشركة البحر الأسود للنفط والغاز "تشيرنومور نفط غاز".
وكتب أكسيونوف في قناته على "تليغرام": "قام العدو صباح اليوم بتوجيه ضربة
لمنصات الحفر التابعة لشركة البحر الأسود للنفط والغاز "تشيرنومور نفط غاز". أنا على اتصال بالزملاء في وزارة الدفاع والأمن الفيدرالي، نعمل على إنقاذ الأشخاص".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.