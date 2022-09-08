https://sputnikarabic.ae/20220908/سياسة-الحكومة-البريطانية-المنتظرة-تجاه-الشرق-الأوسط-في-عهد-تراس--1067473283.html
سياسة الحكومة البريطانية المنتظرة تجاه الشرق الأوسط في عهد تراس
سياسة الحكومة البريطانية المنتظرة تجاه الشرق الأوسط في عهد تراس
ليز تراس التي تعتبر امتداداً لخط رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون تتصدر مركز القرار البريطاني، فهل من أمل في تعديل السياسات الخاطئة؟ 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T10:54+0000
2022-09-08T10:54+0000
2022-09-08T10:54+0000
راديو
ما وراء الحدث
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1067472721_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_cbd1edf6274c254406526ecf643812c6.png
سياسة الحكومة البريطانية المنتظرة تجاه الشرق الأوسط في عهد تراس
سياسة الحكومة البريطانية المنتظرة تجاه الشرق الأوسط في عهد تراس
فازت وزير الخارجية البريطانية ليز تراس بزعامة حزب المحافظين وبالتالي برئاسة الحكومة. تراس أمام تحديات كبيرة لكن مايرتقبه الكثيرون بالدرجة الأولى هي ارتدادات وصولها إلى سدة رئاسة الحكومة على المستويين الداخلي والخارجي خاصة لجهة بلدان الشرق الأوسط.قال الكاتب والخبير بالشأن الجيوسياسي الدكتور أحمد الزين في حديثه لـ"سبوتنيك": الخبير بالشأن الاستراتيجي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبل الدكتور عمار قناة قال:بدوره الكاتب و الباحث في الشأن السياسي حسام طالب قال:التفاصيل في التسجيل الصوتي ....
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
نواف إبراهيم
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg
نواف إبراهيم
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1067472721_136:0:1069:700_1920x0_80_0_0_3ac76858672b30012a0ae8bb9300e1ca.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نواف إبراهيم
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg
راديو, ما وراء الحدث, аудио
راديو, ما وراء الحدث, аудио
سياسة الحكومة البريطانية المنتظرة تجاه الشرق الأوسط في عهد تراس
تابعنا عبر
ليز تراس التي تعتبر امتداداً لخط رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون تتصدر مركز القرار البريطاني، فهل من أمل في تعديل السياسات الخاطئة؟
فازت وزير الخارجية البريطانية ليز تراس بزعامة حزب المحافظين وبالتالي برئاسة الحكومة. تراس أمام تحديات كبيرة لكن مايرتقبه الكثيرون بالدرجة الأولى هي ارتدادات وصولها إلى سدة رئاسة الحكومة على المستويين الداخلي والخارجي خاصة لجهة بلدان الشرق الأوسط.
قال الكاتب والخبير بالشأن الجيوسياسي الدكتور أحمد الزين في حديثه لـ"سبوتنيك":
" فوز تراس كان متوقعا بسبب التحيز للعرق الأبيض وسياسة الحزب المحافظ الذي يدعم العرقية والعنصرية، لذلك فإن الأوساط والأحزاب السياسية وخصوصاً المعارضة تتعامل مع وصول تراس بحذر شديد، وهي المعروف عنها سياستها في تغيير المواقف، والقناعات المتناقضة، واغتنام الفرص. هذا التحول والتقلّب وعدم الثبات على سياسة واحدة هو دليل على قصور في الرؤية السياسية وعدم القدرة على قيادة الحكومة لاتخاذ القرارات الصائبة، وربما ترتكب تراس أخطاء كما في السابق قد تحول دون وصول البلاد إلى بر الأمان، لذا نرى أن الأوساط الشعبية تترقب بحذر وتتوجس وتتخوف من عدم نجاح تراس في تنفيذ خطتها وسياستها لمعالجة الأزمات الاقتصادية في البلاد ".
الخبير بالشأن الاستراتيجي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبل الدكتور عمار قناة قال:
" رأينا أن العلاقات الروسية البريطانية في حالة تدهور مستمر. ونعلم جميعا أن السياسة البريطانية تشكل رأس الحربة للعداء الغربي ضد روسيا، وتراس هي امتداد لحكومة بوريس جونسون التي رأيناها تتبنى الحالة العدائية لروسيا، وشهدنا التحول في السياسات البريطانية نحو الائتلافات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة وتشكيل أحلاف جديدة مثل حلف "أوكوس". أعتقد أن العلاقات مع روسيا ستزداد تعقيداً في عهد تراس نظراً لعدم قدرتها على قيادة الحكومة انطلاقا مما شهدناه من سياستها عندما كانت وزيرة للخارجية وكم هي الاخفاقات التي وقعت فيها".
بدوره الكاتب و الباحث في الشأن السياسي حسام طالب قال:
"الدكتور أحمد والدكتور عمار أعطوا صورة واضحة عن تراس، الشخصية غير المتزنة لا في السياسة ولا في الأداء وحتى على مستوى التصريحات لم تكن موفقة. هذا سينعكس على السياسة الخارجية البريطانية تجاه منطقة الشرق الأوسط وحتى أوروبا، وجود تراس هو استمرار للفوضى وإثارة النزاعات كما نرى في أوكرانيا، وفي الشرق الأوسط لن تكون أفضل. أتوقع أن الاتفاق النووي الإيراني سيبقى في حالة مراوحة، وهذا سينعكس على الشرق الأوسط بمجمله. بريطانيا تقف خلف واشنطن في احتلال الأراضي السورية ونهب مقدرات الشعب السوري وهذه السياسة ستستمر، وهناك ملفات أخرى ستتعقد في فلسطين واليمن وغيرها، سياسة بريطانيا خبيثة وهي العقل المدبر للجسم الخبيث الغربي.هذه هي سياستها منذ أكثر من مئة عام لا أعتقد أنها ستتغير".
التفاصيل في التسجيل الصوتي ....