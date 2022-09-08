https://sputnikarabic.ae/20220908/شركة-إماراتية-توقع-عقدا-لإدارة-الحركة-الجوية-في-أفغانستان-1067482977.html
شركة إماراتية توقع عقدا لإدارة الحركة الجوية في أفغانستان
شركة إماراتية توقع عقدا لإدارة الحركة الجوية في أفغانستان
وقعت شركة إماراتية عقدا مع أفغانستان، اليوم الخميس، لإدارة الحركة الجوية في جميع أنحاء البلاد في ظل مساعي حكومة "طالبان" (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T13:56+0000
2022-09-08T13:56+0000
2022-09-08T13:56+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1049952405_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_1b49bcd6ad6f23a9bcd9676922ca9d35.jpg
وقالت "فرانس برس" إن بعض الرحلات الجوية تعمل من مطار كابول، لكن هناك حاجة إلى دعم إضافي كبير لشركات الطيران الأجنبية الكبرى لاستئناف الخدمة الكاملة.ووقعت شركة "GAAC" ومقرها أبو ظبي اتفاقية تنص على أن تساعد الشركة في إعادة شركات الطيران الدولية الكبرى، حيث يعتبر هذا العقد جزءا من أكثر من 300 مليون دولار تهدف "GAAC" إلى استثمارها في أفغانستان على مدى 10 سنوات لتطوير قطاع الطيران في البلاد.وأضاف أن العقد يسمح أيضا لـ "GAAC" باستعادة خدمات الملاحة المطلوبة لعودة شركات الطيران الدولية الكبرى إلى مطارات أفغانستان، كما يشمل ذلك مراقبة الحركة الجوية وأنظمة الاتصالات والمراقبة وخدمات الأرصاد الجوية.يشار إلى أنه لم تعترف أي دولة حتى الآن رسميا بحكومة "طالبان"، التي سلبت حريات الأفغان، وخاصة النساء، ويتولى حاليا فريق من الأفغان المدربين من قبل خبراء من أوزبكستان وقطر مراقبة الحركة الجوية في مطار كابول.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1049952405_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_0c12c6f100527eab3c153a8cf93b8907.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
شركة إماراتية توقع عقدا لإدارة الحركة الجوية في أفغانستان
تابعنا عبر
وقعت شركة إماراتية عقدا مع أفغانستان، اليوم الخميس، لإدارة الحركة الجوية في جميع أنحاء البلاد في ظل مساعي حكومة "طالبان" (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة تتعلق بالإرهاب) لتوسيع الرحلات الجوية الدولية.
وقالت "فرانس برس" إن بعض الرحلات الجوية تعمل من مطار كابول، لكن هناك حاجة إلى دعم إضافي كبير لشركات الطيران الأجنبية الكبرى لاستئناف الخدمة الكاملة.
ووقعت شركة "GAAC" ومقرها أبو ظبي اتفاقية تنص على أن تساعد الشركة في إعادة شركات الطيران الدولية الكبرى، حيث يعتبر هذا العقد جزءا من أكثر من 300 مليون دولار تهدف "GAAC" إلى استثمارها في أفغانستان على مدى 10 سنوات لتطوير قطاع الطيران في البلاد.
وقال إبراهيم معرفي، الرئيس الإقليمي للشركة، للصحفيين في مؤتمر صحفي، إن الصفقة تسمح لـ GAAC بـ "تشغيل المجال الجوي للسماح بمرور خطوط الطيران الدولية".
وأضاف أن العقد يسمح أيضا لـ "GAAC" باستعادة خدمات الملاحة المطلوبة لعودة شركات الطيران الدولية الكبرى إلى مطارات أفغانستان، كما يشمل ذلك مراقبة الحركة الجوية وأنظمة الاتصالات والمراقبة وخدمات الأرصاد الجوية.
يشار إلى أنه لم تعترف أي دولة حتى الآن رسميا بحكومة "طالبان"، التي سلبت حريات الأفغان، وخاصة النساء، ويتولى حاليا فريق من الأفغان المدربين من قبل خبراء من أوزبكستان وقطر مراقبة الحركة الجوية في مطار كابول.