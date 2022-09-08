https://sputnikarabic.ae/20220908/صحيفة-أمريكية-البنتاغون-بصدد-نقل-أسلحة-إلى-كييف-قيمتها-675-مليون-دولار--1067456248.html
صحيفة أمريكية: البنتاغون بصدد نقل أسلحة إلى كييف قيمتها 675 مليون دولار
صحيفة أمريكية: البنتاغون بصدد نقل أسلحة إلى كييف قيمتها 675 مليون دولار
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية بصدد نقل وتسليم أسلحة بقيمة 675 مليون دولار إلى أوكرانيا. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T05:47+0000
2022-09-08T05:47+0000
2022-09-08T05:47+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلاً عن مسؤول في البنتاغون: "اليوم ستعلن وزارة الدفاع الأمريكية عن إمدادات أسلحة أخرى بقيمة 675 مليون دولار لأوكرانيا، بما في ذلك قذائف إضافية لمنصات إطلاق صواريخ المدفعية من طراز هيمارس".وأضاف المسؤول: "ستشمل عملية التسليم مركبات ومعدات أخرى للجيش الأوكراني". وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس البنتاغون كولين كال أن "واشنطن ستواصل تزويد أوكرانيا بذخائر عالية الدقة لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس".ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرة تسمح بمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانية بقيمة 775 مليون دولار.وجاء في المذكرة: "أفوض وزير الخارجية بموجب المادة 506 (إيه)(1) من قانون المساعدة الخارجية بسحب ما يصل إلى 775 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع، لتقديم المساعدة لأوكرانيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة أمريكية: البنتاغون بصدد نقل أسلحة إلى كييف قيمتها 675 مليون دولار
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية بصدد نقل وتسليم أسلحة بقيمة 675 مليون دولار إلى أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية
نقلاً عن مسؤول في البنتاغون: "اليوم ستعلن وزارة الدفاع الأمريكية عن إمدادات أسلحة أخرى بقيمة 675 مليون دولار لأوكرانيا، بما في ذلك قذائف إضافية لمنصات إطلاق صواريخ المدفعية من طراز هيمارس".
وأضاف المسؤول: "ستشمل عملية التسليم مركبات ومعدات أخرى للجيش الأوكراني".
وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس البنتاغون كولين كال أن "واشنطن ستواصل تزويد أوكرانيا بذخائر عالية الدقة لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس".
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن
مذكرة تسمح بمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانية بقيمة 775 مليون دولار.
وجاء في المذكرة: "أفوض وزير الخارجية بموجب المادة 506 (إيه)(1) من قانون المساعدة الخارجية بسحب ما يصل إلى 775 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع، لتقديم المساعدة لأوكرانيا".