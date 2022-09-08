https://sputnikarabic.ae/20220908/ضوء-أخضر-أمريكي-النفط-الإيراني-مجددا-إلى-لبنان-1067477292.html

"ضوء أخضر" أمريكي.. النفط الإيراني مجددا إلى لبنان

"ضوء أخضر" أمريكي.. النفط الإيراني مجددا إلى لبنان

تناقش الحلقة استعداد لبنان لإرسال وفد فني إلى إيران لإجراء محادثات بشأن الحصول على الوقود بالمجان، في مسعى لتخفيف الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي. 08.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-08T11:48+0000

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2022-09-08T11:48+0000

راديو

بانوراما

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"ضوء أخضر" أمريكي.. النفط الإيراني مجددًأ إلى لبنان "ضوء أخضر" أمريكي.. النفط الإيراني مجددًأ إلى لبنان

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تبلغ من الجانب الإيراني استعداد طهران لتزويد لبنان بالفيول، وفق المواصفات المطلوبة لبنانياً، وذلك بموجب كتاب كان ميقاتي سلمه إلى السفير الإيراني في بيروت، قبل أن يطلب ميقاتي من وزير الطاقة وليد فياض إعداد وفد تقني للتوجه إلى إيران لمناقشة التفاصيل التقنية مع المسؤولين هناك.ووفقًا لمصادر صحفية لبنانية، تلقى ميقاتي "ضوءا أخضر" أمريكيا بقبول الهبة الإيرانية، لكن شرط ألا يكون هناك أي تواصل سياسي حول الأمر.النائب في البرلمان اللبناني، قاسم هاشم، اعتبر أن زيارة الوفد تعبر عن قبول رسمي مبدئي بتلقي الهبة الإيرانية، وهي أول مرة يحصل فيها لبنان على نفط بالمجان.قاسم أضاف، في حديث معه عبر "بانوراما"، أن من أهم ارتدادات المساعدات الإيرانية، أنها ستوفر على لبنان صرف العملة الأجنبية التي يعاني من نقص كبير فيها.من جانبه، أكد المختص في الشؤون الإقليمية، محمد غروي، أن رئيس الوزراء اللبناني يمارس سياسة المماطلة وتضييع الوقت، لأنه يدرك تداعيات المساعدات الإيرانية للبنان، في بعديها السياسي والاقتصادي.وأوضح غروي، أن ميقاتي، ومنذ بداية أزمة الكهرباء في لبنان، لم يتخذ أي قرار أو إجراء لحل هذه الأزمة.التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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