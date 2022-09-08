https://sputnikarabic.ae/20220908/عبد-اللهيان-طلبت-من-وزير-خارجية-العراق-التحدث-مع-السعودية-لإطلاق-الحاج-الإيراني-المحتجز-1067479450.html

عبد اللهيان: طلبت من وزير خارجية العراق التحدث مع السعودية لإطلاق الحاج الإيراني المحتجز

عبد اللهيان: طلبت من وزير خارجية العراق التحدث مع السعودية لإطلاق الحاج الإيراني المحتجز

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، البوم الخميس، أنه "طلب من نظيره العراقي فؤاد حسين، أن يعاود من العراق الاتصال بالسعودية للإفراج بأسرع وقت عن... 08.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-08T12:28+0000

2022-09-08T12:28+0000

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وقال عبد اللهيان، عبر صفحته على إنستغرام، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إنه "تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية العراقي"، معربا عن "شكره للحكومة والشعب العراقي على استضافتهم الكريمة لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".وأضاف أنه "طلب من السيد فؤاد حسين المزيد من التسهيلات للزوار القادمين إلى العراق جوا وبرا"، مشيرا إلى أن الدكتور مخبر (النائب الأول لرئيس الجمهورية) أجرى أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا، مع رئيس الوزراء العراقي لمتابعة هذه القضية.وتابع: "لقد وصلتنا هذه الأيام تقارير تتحدث عن ظروف صعبة يواجهها بعض الزوار الإيرانيين على الحدود الإيرانية العراقية، وكذلك الزوار من باكستان وأفغانستان، وقد قمت بنقل كل هذه الأمور خلال المكالمة الهاتفية وطلبت من وزير الخارجية العراقي المساعدة في حل هذه المشاكل وازالة العراقيل".وفي موضوع آخر، قال وزير الخارجية الايراني: "بناء على واجبي والوعد الذي أعطيته لعائلة الحاج الإيراني المحتجز في السعودية، فقد طلبت من العراق إجراء معاودة الاتصال مع السعودية للإفراج بأسرع وقت عن الحاج المحتجز، حيث أعرب السيد فؤاد حسين ضمن استعراضه للمكالمة الأخيرة بينه وبين وزير الخارجية السعودي، عن أمله في أن تتوفر ظروف إطلاق سراح مواطننا العزيز بأسرع وقت".وأعلنت السلطات الإيرانية، الأربعاء الماضي، فتح حدودها الأربعة، مع العراق. وقال المساعد السياسي لوزير الداخلية الإيراني، مجيد مير أحمدي، إنه تم فتح معبر مهران في محافظة إيلام وخسروي في محافظة كرمانشاه، وشلمجه وجذابه في محافظة خوزستان، لحضور المواطنيين احتفالات الأربعينية في العراق.

https://sputnikarabic.ae/20220831/إيران-تعرب-عن-سعادتها-في-عودة-الهدوء-للعراق-وتثمن-حكمة-الحكومة-والشعب-في-تجاوز-الفتنة-الكبرى-1067069297.html

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