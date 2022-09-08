https://sputnikarabic.ae/20220908/غوغل-تنسخ-ميزة-من-آبل-لتسهيل-نقل-الملفات-بين-أجهزة-أندرويد-1067497279.html

‏"غوغل" تنسخ ميزة من "آبل" لتسهيل نقل الملفات بين أجهزة "أندرويد"

‏"غوغل" تنسخ ميزة من "آبل" لتسهيل نقل الملفات بين أجهزة "أندرويد"

أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية، اليوم الخميس، عن عدد كبير من التحديثات الخاصة بالأجهزة الذكية ‏التي تعمل بنظام "أندرويد"، ومن شأنها أن تجعل الهواتف والأجهزة... 08.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-08T20:44+0000

2022-09-08T20:44+0000

2022-09-08T20:44+0000

شركة غوغل

مجتمع

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ومن أبرز التغييرات الجديدة الملحوظة هو طرح "غوغل" نسختها الخاصة من ميزة المشاركة الذاتية "AirDrop" (إير دروب) من منافستها الأولى شركة "آبل"، والتي ستجعل نقل الملفات بين أجهزة "أندرويد" أمرا أكثر سهولة ويسرا، وفقا لمدونة من "غوغل".وبعد الاشتراك في ميزة المشاركة الذاتية، ستقبل أجهزة "أندرويد" تلقائيا الملفات من بعضها بعضا، حتى في حال أن كانت الشاشة مغلقة، وذلك قد يُغني عن إرسال الملف بالبريد الإلكتروني من الهاتف إلى جهاز لوحي أو حاسوب "كروم بوك" مملوكين جميعا لشخص واحد، بحسب بيان "غوغل".ومن المتوقع أن تتوافر ميزة المشاركة الذاتية لجمهور "أندرويد" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.من بين الميزات الأخرى التي أعلنت "غوغل" عنها، اليوم الخميس، هي منح إشعارات صوتية مصممة خصيصا لمساعدة الصم وضعاف السمع، والتي عند تفعيلها يمكن الاستماع إلى أصوات كأجهزة إنذار الحريق، وقرع الأبواب والمياه الجارية، وتنبيه المستخدمين إليها من خلال إشعار مرئي أو اهتزاز في الهاتف أو الساعة الذكية.وسيتمكن مستخدمو "غوغل" الصم وضعاف السمع من إضافة أصوات مخصصة إلى مكتبة التنبيهات الخاصة بهم، وسيكونون قادرين على تسجيل الصوت من الأجهزة وما إلى ذلك، وتلقي الإشعارات عندما ترصد أجهزتهم تلك الأصوات مرة أخرى.

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