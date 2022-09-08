https://sputnikarabic.ae/20220908/فرنسا-قلقون-بشأن-تقرير-وكالة-الطاقة-الذرية-حول-نشاط-إيران-النووي-1067492225.html

فرنسا: قلقون بشأن تقرير وكالة الطاقة الذرية حول نشاط إيران النووي

فرنسا: قلقون بشأن تقرير وكالة الطاقة الذرية حول نشاط إيران النووي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير ليجيندر، اليوم الخميس، إن باريس تشعر بالقلق إزاء التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مخزونات... 08.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-08T17:52+0000

2022-09-08T17:52+0000

2022-09-08T17:52+0000

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باريس - سبوتنيك. مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب أصبحت أعلى بـ19 مرة من الحد المحدد بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وكمية اليورانيوم المخصب إلى 60% تجاوزت بكثير الكمية المطلوبة لبناء قنبلة نووية في حالة التخصيب الإضافي، بحسبما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء.ردت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الخميس، على التقرير الأخير لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي حول إيران، مؤكدة أن "برنامج إيران النووي السلمي، أظهر أكبر نسبة من الشفافية حتى الآن".وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن "العودة إلى نظام التحقق السابق مرهونة بتنفيذ التعهدات المنصوصة في الاتفاق النووي من قبل جميع أطراف الاتفاق".وأضاف: "التقرير الفصلي الذي قدمه غروسي مؤخرا، ليس سوى تكرار للقضايا الواهية السابقة والتي اُعدت لاغراض موجّهة سياسيا، ولا يتضمن شيئا جديدا غير التلاعب بالالفاظ لتنفيذ أجندات خاصة".من جانبها ذكرت ليجيندر في إفادة صحفية: "نأسف لأن إيران لم تستغل فرصة التعاون التي قدمها المدير العام (للوكالة، رافائيل غروسي)، ولم توضح مصدر جزيئات اليورانيوم في المواقع النووية الثلاثة غير المعلنة".وأشارت المتحدثة إلى أن فرنسا ستجرى مشاورات مع الشركاء قبل اجتماع مجلس محافظى الوكالة فى 12 سبتمبر/ أيلول، مضيفة: "إذا رفضت إيران التعاون، فلا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تضمن أن البرنامج النووي الإيراني سلمي فقط".في عام 2015، وقعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة مع مجموعة دول "5 + 1" (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة - بالإضافة إلى ألمانيا) والاتحاد الأوروبي. وطالبت إيران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشدة مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من اعتماد الاتفاق.في عام 2018، تخلت الولايات المتحدة عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، ما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.في ديسمبر/ كانون الأول 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين جديدتين، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. ومنذ ذلك الحين، أجرى الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20220908/إيران-تقرير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لم-يأت-بجديد-وتكرار-لإدعاءات-سابقة-وأغراض-سياسية-1067462261.html

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