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فنلندا تعيد تشغيل محطات طاقة تعمل بالوقود الأحفوري
فنلندا تعيد تشغيل محطات طاقة تعمل بالوقود الأحفوري
قال مشغل شبكة الكهرباء في فنلندا اليوم الخميس، إن البلاد اضطرت إلى تشغيل محطتين احتياطيتين لتوليد الطاقة تعمل بالوقود النفطي لتجنب نقص الطاقة، بعد تحذيرات من... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T14:55+0000
2022-09-08T14:55+0000
فنلندا
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وقالت الشركة التي تملكها الدولة "فينغريد" في بيان إن المحطتين الاحتياطيتين اللتان تديرهما في جنوب شرق البلاد وفي الجنوب الغربي استمر عملهما لمدة ثلاث ساعات، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وأوضحت المتحدثة مينا لاسونن أن المحطتين الاحتياطيتين تعملان عادة مرة أو مرتين في السنة، ولكن عادة بسبب انخفاض مفاجئ وغير متوقع في الإنتاج وليس بسبب خطر النقص، مضيفة: "هذا الصباح، لم يكن الإنتاج والواردات كافيين لتغطية الاستهلاك".وتابعت: "لقد وصلنا إلى الحدود الفنية للواردات من السويد، وكان إنتاج طاقة الرياح ضئيلا للغاية. محطتا الطاقة توفران 200 ميغاواط لضمان التوازن بين الإنتاج والاستهلاك".وقالت الشركة إنها تتوقع أن يكون لديها طاقة احتياطية إجمالية تبلغ نحو 600 ميغاواط هذا الشتاء، بالإضافة إلى إجمالي إنتاج فنلندا من الكهرباء بنحو 12300 ميغاواط.
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فنلندا

فنلندا تعيد تشغيل محطات طاقة تعمل بالوقود الأحفوري

14:55 GMT 08.09.2022
© Sputnik . Evgeny Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورالمنارة الشمالية في جزيرة غولاند في خليج فنلندا
المنارة الشمالية في جزيرة غولاند في خليج فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Sputnik . Evgeny Odinokov
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قال مشغل شبكة الكهرباء في فنلندا اليوم الخميس، إن البلاد اضطرت إلى تشغيل محطتين احتياطيتين لتوليد الطاقة تعمل بالوقود النفطي لتجنب نقص الطاقة، بعد تحذيرات من انقطاع التيار هذا الشتاء وسط أزمة عميقة في أوروبا.
وقالت الشركة التي تملكها الدولة "فينغريد" في بيان إن المحطتين الاحتياطيتين اللتان تديرهما في جنوب شرق البلاد وفي الجنوب الغربي استمر عملهما لمدة ثلاث ساعات، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
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وأوضحت المتحدثة مينا لاسونن أن المحطتين الاحتياطيتين تعملان عادة مرة أو مرتين في السنة، ولكن عادة بسبب انخفاض مفاجئ وغير متوقع في الإنتاج وليس بسبب خطر النقص، مضيفة: "هذا الصباح، لم يكن الإنتاج والواردات كافيين لتغطية الاستهلاك".
وتابعت: "لقد وصلنا إلى الحدود الفنية للواردات من السويد، وكان إنتاج طاقة الرياح ضئيلا للغاية. محطتا الطاقة توفران 200 ميغاواط لضمان التوازن بين الإنتاج والاستهلاك".
وقالت الشركة إنها تتوقع أن يكون لديها طاقة احتياطية إجمالية تبلغ نحو 600 ميغاواط هذا الشتاء، بالإضافة إلى إجمالي إنتاج فنلندا من الكهرباء بنحو 12300 ميغاواط.
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