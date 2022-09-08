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https://sputnikarabic.ae/20220908/قائد-الجيش-الإيراني-قواتنا-البرية-أحبطت-التهديدات-القائمة-1067491064.html
قائد الجيش الإيراني: قواتنا البرية أحبطت التهديدات القائمة
قائد الجيش الإيراني: قواتنا البرية أحبطت التهديدات القائمة
قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الخميس، إن الكوادر الشبابية والمدربة في القوة البرية اتخذت خطوات مهمة في مسار إحباط التهديدات... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T17:03+0000
2022-09-08T17:03+0000
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ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الخميس، عن اللواء عبد الرحيم موسوي، أن الجيش الإيراني يجب أن يقوم بتحديث تدريباته ومعداته وأسلحته، دائما، وفقا لتهديدات اليوم.وجاءت تصريحات اللواء موسوي على هامش إجراء القوات البرية التابعة للجيش الإيراني للمناورات الضخمة "اقتدار القوة البرية 1401"، حيث شدد خلالها على أن "الكوادر الشبابية والمدربة في القوة البرية اليوم اتخذت خطوات مهمة في مسار إحباط التهديدات القائمة".وأشار القائد العسكري الإيراني إلى التحسن الملحوظ والإعداد الجيد للوحدات القتالية للقوات البرية الإيرانية، لافتا إلى أن "القوات البرية وقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية والبحرية للجيش أصبحت جاهزة، اليوم، لإنجاز أي مهمة من أجل الحفاظ على استقلال وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية الإسلامية وهو الأمر الذي تحقق بالتنسيق والتآزر والروح المعنوية العالية لقوات جيش الجمهورية الإسلامية الولائية والقيمية والمنسجمة".وكانت القوات البرية بالجيش الإيراني قد بدأت، أمس الأربعاء، إجراء أكبر مناورات عسكرية في تاريخها، بمشاركة أسلحة مختلفة.وذكرت وكالة "فارس" أن مناورة القوات البرية بالجيش الإيراني تعد الأكبر في تاريخ تلك القوات البرية، حيث تستمر لمدة يومين، في مدينة نصر آباد التابعة لمحافظة أصفهان، تحت عنوان "الاقتدار 1401".ونقلت الوكالة عن العميد كريم جشك، المتحدث باسم المناورات العسكرية للقوات البرية الإيرانية:وبدأت مناورات القوات البرية الإيرانية،الأربعاء، ويفترض أن تستمر ليومين، ويعزا الهدف منها إلى تقييم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لوحدات القوة البرية للجيش في مواجهة التهديدات الحديثة.ومن المفترض أن يجرى تقييم للعمليات المشتركة للألوية المحترفة، وإدارة ساحة المعركة، وذلك بحسب وقائع المعارك الأخيرة وبنهج تدريبي وهجومي ودفاعي، حيث أوضح القائد العسكري الإيراني، قائلا:ويشار إلى أن القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، قد أعلن الأحد الماضي، أن القوات البرية التابعة للجيش ستجري مناورات هي الأكبر من نوعها في المستقبل القريب.
https://sputnikarabic.ae/20220907/بمشاركة-أسلحة-مختلفة-الجيش-الإيراني-يجري-أكبر-مناورات-برية-1067451601.html
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أخبار العالم الآن, إيران
أخبار العالم الآن, إيران

قائد الجيش الإيراني: قواتنا البرية أحبطت التهديدات القائمة

17:03 GMT 08.09.2022
© AFP 2022 / Iranian Army officeقائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي خلال مناورات "الاقتدار 99" للقوة البرية للجيش الإيراني في سواحل مكران جنوبي شرق إيران، 19 يناير 2021
قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي خلال مناورات الاقتدار 99 للقوة البرية للجيش الإيراني في سواحل مكران جنوبي شرق إيران، 19 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / Iranian Army office
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قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الخميس، إن الكوادر الشبابية والمدربة في القوة البرية اتخذت خطوات مهمة في مسار إحباط التهديدات القائمة عبر مواءمة المعدات الحديثة والإبداعية.
ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الخميس، عن اللواء عبد الرحيم موسوي، أن الجيش الإيراني يجب أن يقوم بتحديث تدريباته ومعداته وأسلحته، دائما، وفقا لتهديدات اليوم.
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
بمشاركة أسلحة مختلفة... الجيش الإيراني يجري أكبر مناورات برية
أمس, 19:48 GMT
وجاءت تصريحات اللواء موسوي على هامش إجراء القوات البرية التابعة للجيش الإيراني للمناورات الضخمة "اقتدار القوة البرية 1401"، حيث شدد خلالها على أن "الكوادر الشبابية والمدربة في القوة البرية اليوم اتخذت خطوات مهمة في مسار إحباط التهديدات القائمة".
وأشار القائد العسكري الإيراني إلى التحسن الملحوظ والإعداد الجيد للوحدات القتالية للقوات البرية الإيرانية، لافتا إلى أن "القوات البرية وقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية والبحرية للجيش أصبحت جاهزة، اليوم، لإنجاز أي مهمة من أجل الحفاظ على استقلال وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية الإسلامية وهو الأمر الذي تحقق بالتنسيق والتآزر والروح المعنوية العالية لقوات جيش الجمهورية الإسلامية الولائية والقيمية والمنسجمة".
وكانت القوات البرية بالجيش الإيراني قد بدأت، أمس الأربعاء، إجراء أكبر مناورات عسكرية في تاريخها، بمشاركة أسلحة مختلفة.
وذكرت وكالة "فارس" أن مناورة القوات البرية بالجيش الإيراني تعد الأكبر في تاريخ تلك القوات البرية، حيث تستمر لمدة يومين، في مدينة نصر آباد التابعة لمحافظة أصفهان، تحت عنوان "الاقتدار 1401".
ونقلت الوكالة عن العميد كريم جشك، المتحدث باسم المناورات العسكرية للقوات البرية الإيرانية:
تجرى هذه المناورات بمشاركة قوات المشاة والمدرعات والمدفعية والقوات الجوية والطائرات دون طيار، والهندسة والمحمولة جواً ووحدات الحرب الإلكترونية، وبدعم من الوحدات العسكرية.
وبدأت مناورات القوات البرية الإيرانية،الأربعاء، ويفترض أن تستمر ليومين، ويعزا الهدف منها إلى تقييم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لوحدات القوة البرية للجيش في مواجهة التهديدات الحديثة.
ومن المفترض أن يجرى تقييم للعمليات المشتركة للألوية المحترفة، وإدارة ساحة المعركة، وذلك بحسب وقائع المعارك الأخيرة وبنهج تدريبي وهجومي ودفاعي، حيث أوضح القائد العسكري الإيراني، قائلا:
في هذا التمرين، سيكون النقل السريع للقوات من بعض المناطق الإقليمية إلى منطقة المواجهة، وتعزيز التنقل ونقل ألوية القوات الخاصة والاستجابة السريعة، وتنفيذ مختلف التكتيكات الإبداعية المحلية وتعدد مهارات الوحدات المتخصصة، ودرجة التنسيق في التنفيذ، من الأمور المهمة للمناورات.
ويشار إلى أن القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، قد أعلن الأحد الماضي، أن القوات البرية التابعة للجيش ستجري مناورات هي الأكبر من نوعها في المستقبل القريب.
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