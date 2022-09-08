https://sputnikarabic.ae/20220908/قطر-تسمح-لحاملي-بطاقة-هيا-بإضافة-3-أشخاص-لحضور-المونديال--1067474551.html
قطر تسمح لحاملي بطاقة "هيا" بإضافة 3 أشخاص لحضور المونديال
قطر تسمح لحاملي بطاقة "هيا" بإضافة 3 أشخاص لحضور المونديال
أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر بأنها قررت السماح لحاملي بطاقة "هيا" بإضافة 3 أشخاص لحضور منافسات كأس العالم قطر 2022. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T11:03+0000
2022-09-08T11:03+0000
2022-09-08T11:03+0000
قطر
العالم العربي
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ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية أنه سيتم السماح لحاملي بطاقة "هيا" بإضافة 3 أشخاص من أقاربهم أو أصدقائهم من خلال التقديم عبر تطبيق "هيا" للحضور والاستمتاع بأجواء مونديال قطر2022.وأوضح المهندس ياسر الجمال مدير عام اللجنة إنه سيتم تطبيق (سياسة 1+3)، بدءا من الأسبوع المقبل، وخلال مرحلة المجموعات بالبطولة (20 نوفمبر - 6 ديسمبر 2022)، سيتمكن حامل تذكرة كأس العالم من ربط بطاقة "هيا" بما يصل إلى ثلاثة مشجعين من غير حاملي التذاكر لدخول دولة قطر.يذكر أن قطر تعتزم إعادة فتح مطار الدوحة الدولي المغلق، الأسبوع المقبل، للتخفيف من الضغوط على مطارها الرئيسي قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022، حسبما ذكرت شركات طيران.وكتبت شركة طيران "الجزيرة" الكويتية عبر موقعها الإلكتروني أنه "سيتم نقل جميع رحلاتنا المنتظمة إلى الدوحة مؤقتا إلى مطار الدوحة الدولي" بدلا من مطار حمد الرئيسي، بحسب "فرانس برس".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, العالم العربي
قطر تسمح لحاملي بطاقة "هيا" بإضافة 3 أشخاص لحضور المونديال
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أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر بأنها قررت السماح لحاملي بطاقة "هيا" بإضافة 3 أشخاص لحضور منافسات كأس العالم قطر 2022.
ونقلت صحيفة
"الشرق" القطرية أنه سيتم السماح لحاملي بطاقة "هيا" بإضافة 3 أشخاص من أقاربهم أو أصدقائهم من خلال التقديم عبر تطبيق "هيا" للحضور والاستمتاع بأجواء مونديال قطر2022.
وأوضح المهندس ياسر الجمال مدير عام اللجنة إنه سيتم تطبيق (سياسة 1+3)، بدءا من الأسبوع المقبل، وخلال مرحلة المجموعات بالبطولة (20 نوفمبر - 6 ديسمبر 2022)، سيتمكن حامل تذكرة كأس العالم من ربط بطاقة "هيا" بما يصل إلى ثلاثة مشجعين من غير حاملي التذاكر لدخول دولة قطر.
يذكر أن قطر تعتزم إعادة فتح مطار الدوحة الدولي المغلق، الأسبوع المقبل، للتخفيف من الضغوط على مطارها الرئيسي قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022، حسبما ذكرت شركات طيران.
وكتبت شركة طيران "الجزيرة" الكويتية عبر موقعها الإلكتروني أنه "سيتم نقل جميع رحلاتنا المنتظمة إلى الدوحة مؤقتا إلى مطار الدوحة الدولي" بدلا من مطار حمد الرئيسي، بحسب "فرانس برس".