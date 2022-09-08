https://sputnikarabic.ae/20220908/كبير-مستشاري-الولايات-المتحدة-لمفاوضات-القوقاز-يصل-إلى-أرمينيا-1067466094.html
كبير مستشاري الولايات المتحدة لمفاوضات القوقاز يصل إلى أرمينيا
كبير مستشاري الولايات المتحدة لمفاوضات القوقاز يصل إلى أرمينيا
وصل كبير مستشاري الولايات المتحدة لمفاوضات القوقاز، السفير فيليب ريكر إلى أرمينيا للقاء مسؤوليين حكوميين. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T09:14+0000
2022-09-08T09:14+0000
2022-09-08T09:14+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أرمينيا
التسوية في أرمينيا
أخبار أذربيجان
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ووفقا لبيان نشرته السفارة الأمريكية في يريفان، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أعلنت اليوم الخميس، وصول الدبلوماسي الأمريكي المتخصص في شؤون القوقاز إلى أرمينيا.وقالت: "السفارة الأمريكية في أرمينيا ترحب بالسفير فيليب ريكر، كبير مستشاري مفاوضات القوقاز في يريفان"، مؤكدة أن ريكر"سيلتقي بمسؤولين حكوميين لمناقشة دعم الولايات المتحدة للجهود الدبلوماسية بين أرمينيا وأذربيجان لتحقيق سلام دائم"، حسب تعبير البيان.وكانت السفارة قد أعلنت في بيان سابق أنه "خلال زيارته في الـ 8 و الـ 10 من سبتمبر/ أيلول، سيلتقي السفير ريكر بمسؤولين حكوميين لمناقشة دعم الولايات المتحدة للجهود الدبلوماسية بين أرمينيا وأذربيجان من أجل سلام دائم وجهود تطبيع العلاقات بين أرمينيا وتركيا". .وسوف يعمل ريكر كرئيس مشارك لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالولايات المتحدة ومفاوض رئيسي لوفد الولايات المتحدة في مناقشات جنيف الدولية، والتي تهدف إلى معالجة عواقب الصراع ومناقشة القضايا المهمة الأخرى.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أرمينيا, التسوية في أرمينيا, أخبار أذربيجان
الولايات المتحدة الأمريكية, أرمينيا, التسوية في أرمينيا, أخبار أذربيجان
كبير مستشاري الولايات المتحدة لمفاوضات القوقاز يصل إلى أرمينيا
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وصل كبير مستشاري الولايات المتحدة لمفاوضات القوقاز، السفير فيليب ريكر إلى أرمينيا للقاء مسؤوليين حكوميين.
ووفقا لبيان نشرته السفارة الأمريكية في يريفان، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أعلنت اليوم الخميس، وصول الدبلوماسي الأمريكي المتخصص في شؤون القوقاز إلى أرمينيا
.
وقالت: "السفارة الأمريكية في أرمينيا ترحب بالسفير فيليب ريكر، كبير مستشاري مفاوضات القوقاز في يريفان"، مؤكدة أن ريكر"سيلتقي بمسؤولين حكوميين لمناقشة دعم الولايات المتحدة للجهود الدبلوماسية بين أرمينيا وأذربيجان
لتحقيق سلام دائم"، حسب تعبير البيان.
وكانت السفارة قد أعلنت في بيان سابق أنه "خلال زيارته في الـ 8 و الـ 10 من سبتمبر/ أيلول، سيلتقي السفير ريكر بمسؤولين حكوميين لمناقشة دعم الولايات المتحدة للجهود الدبلوماسية بين أرمينيا وأذربيجان من أجل سلام دائم وجهود تطبيع العلاقات بين أرمينيا وتركيا". .
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قد عين في أواخر أغسطس/ آب، ريكر كمستشار أول لمفاوضات القوقاز.
وسوف يعمل ريكر كرئيس مشارك لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالولايات المتحدة ومفاوض رئيسي لوفد الولايات المتحدة
في مناقشات جنيف الدولية، والتي تهدف إلى معالجة عواقب الصراع ومناقشة القضايا المهمة الأخرى.