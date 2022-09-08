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https://sputnikarabic.ae/20220908/كوبا-استمرار-وضعنا-على-قائمة-الإرهاب-الأمريكية-عمل-غير-أخلاقي-1067462482.html
كوبا: استمرار وضعنا على قائمة الإرهاب الأمريكية "عمل غير أخلاقي"
كوبا: استمرار وضعنا على قائمة الإرهاب الأمريكية "عمل غير أخلاقي"
انتقدت وزارة الخارجية الكوبية استمرار واشنطن في وضع البلاد على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مؤكدة أن هذا العمل يمثل تصرفا لا أخلاقيا. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T07:54+0000
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وقال نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتصرف بطريقة "لا أخلاقية وغير شرعية ولا حتى عادلة" باستمرار وضع كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الخميس.وأوضح: "مواصلة وضع كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب يهدف إلى إجبارها على أن تتحول إلى دولة فاشلة".وأضاف: "للأسف، نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تولي اهتماما لما تقوم به من فعل غير شرعي"، مضيفا: "عندما نتحدث مع مسؤولين رسميين بهذا الشأن لا يجدون مبررا لوجودنا على قائمة الإرهاب، لكنهم يؤكدون وجود جانب سياسي في هذا الأمر".يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات اقتصادية على كوبا منذ ستينيات القرن الماضي منذ الثورة الكوبية، وهي الإجراءات التي تم تمديدها مؤخرا وفقا لقانون يعرف بـ"قانون التجارة مع العدو" الذي يتضمن منح الرئيس صلاحيات فرض عقوبات اقتصادية مع الدولة المعنية.
https://sputnikarabic.ae/20210309/البيت-الأبيض-بايدن-يراجع-قرار-ترامب-إدراج-كوبا-على-قائمة-الدول-الراعية-للإرهاب-1048322498.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

كوبا: استمرار وضعنا على قائمة الإرهاب الأمريكية "عمل غير أخلاقي"

07:54 GMT 08.09.2022
© AFP 2022 / ALEX WONGالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إفادة صحفية أمام البيت الأبيض، 17 يونيو/ حزيران 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إفادة صحفية أمام البيت الأبيض، 17 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / ALEX WONG
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انتقدت وزارة الخارجية الكوبية استمرار واشنطن في وضع البلاد على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مؤكدة أن هذا العمل يمثل تصرفا لا أخلاقيا.
وقال نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتصرف بطريقة "لا أخلاقية وغير شرعية ولا حتى عادلة" باستمرار وضع كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الخميس.
وتابع: "كوبا تمثل ضحية للإرهاب الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 60 عاما".
وأوضح: "مواصلة وضع كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب يهدف إلى إجبارها على أن تتحول إلى دولة فاشلة".
وأضاف: "للأسف، نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تولي اهتماما لما تقوم به من فعل غير شرعي"، مضيفا: "عندما نتحدث مع مسؤولين رسميين بهذا الشأن لا يجدون مبررا لوجودنا على قائمة الإرهاب، لكنهم يؤكدون وجود جانب سياسي في هذا الأمر".
المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء بشأن الاتصال بالملك سلمان وتقرير مقتل خاشقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2021
البيت الأبيض: بايدن يراجع قرار ترامب إدراج كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب
9 مارس 2021, 22:45 GMT
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات اقتصادية على كوبا منذ ستينيات القرن الماضي منذ الثورة الكوبية، وهي الإجراءات التي تم تمديدها مؤخرا وفقا لقانون يعرف بـ"قانون التجارة مع العدو" الذي يتضمن منح الرئيس صلاحيات فرض عقوبات اقتصادية مع الدولة المعنية.
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