https://sputnikarabic.ae/20220908/لابيد-أجهزة-مخابرات-العالم-تتعلم-من-الشاباك-1067475924.html
لابيد: أجهزة مخابرات العالم تتعلم من "الشاباك"
لابيد: أجهزة مخابرات العالم تتعلم من "الشاباك"
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إن أجهزة مخابرات من كل أنحاء العالم تصل لتتعلم من "الشاباك" الإسرائيلي كيف تتم مكافحة الإرهاب. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T11:31+0000
2022-09-08T11:31+0000
2022-09-08T11:31+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062918145_0:0:2667:1501_1920x0_80_0_0_65e6983118b6bd77c153660ea62b70c7.jpg
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أكد من خلاله لضباط وضابطات جهاز "الشاباك"، أن أجهزة المخابرات حول العالم تتعلم من الجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي كيفية مواجهة "الإرهاب".وأضاف لابيد أن تلك الأجهزة العالمية تتعلم كيفية مواجهة الإرهاب والتهديدات بقدر وحجم لا تتعامل معه أي دولة غربية أخرى، مشيرا إلى أن "التكنولوجيا المتقدمة التي تطور في الجهاز تسمح لإسرائيل بأن تكون دائما خطوة واحدة قبل العدو".وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "جهاز الشاباك أحبط منذ بداية العام الحالي المئات من العمليات الإرهابية بما فيها عمليات إطلاق نار وزرع عبوات ناسفة وعمليات انتحارية وعمليات خطف خططت حركة حماس لتنفيذها".وأشار يائير لابيد إلى أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل العشرات من إرهابيي حركة حماس، الذين سلموا أسلحتهم والمتفجرات التي كانت بحوزتهم".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062918145_0:0:2667:2001_1920x0_80_0_0_47b22a1b348729eff68b3df128a3218f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
لابيد: أجهزة مخابرات العالم تتعلم من "الشاباك"
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إن أجهزة مخابرات من كل أنحاء العالم تصل لتتعلم من "الشاباك" الإسرائيلي كيف تتم مكافحة الإرهاب.
ونشر لابيد
تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أكد من خلاله لضباط وضابطات جهاز "الشاباك"، أن أجهزة المخابرات حول العالم تتعلم من الجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي كيفية مواجهة "الإرهاب".
وأضاف لابيد أن تلك الأجهزة العالمية تتعلم كيفية مواجهة الإرهاب والتهديدات بقدر وحجم لا تتعامل معه أي دولة غربية أخرى، مشيرا إلى أن "التكنولوجيا المتقدمة التي تطور في الجهاز تسمح لإسرائيل بأن تكون دائما خطوة واحدة قبل العدو".
وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "جهاز الشاباك
أحبط منذ بداية العام الحالي المئات من العمليات الإرهابية بما فيها عمليات إطلاق نار وزرع عبوات ناسفة وعمليات انتحارية وعمليات خطف خططت حركة حماس لتنفيذها".
وأشار يائير لابيد إلى أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل العشرات من إرهابيي حركة حماس، الذين سلموا أسلحتهم والمتفجرات التي كانت بحوزتهم".