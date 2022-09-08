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لابيد: أجهزة مخابرات العالم تتعلم من "الشاباك"
لابيد: أجهزة مخابرات العالم تتعلم من "الشاباك"
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إن أجهزة مخابرات من كل أنحاء العالم تصل لتتعلم من "الشاباك" الإسرائيلي كيف تتم مكافحة الإرهاب. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T11:31+0000
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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أكد من خلاله لضباط وضابطات جهاز "الشاباك"، أن أجهزة المخابرات حول العالم تتعلم من الجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي كيفية مواجهة "الإرهاب".وأضاف لابيد أن تلك الأجهزة العالمية تتعلم كيفية مواجهة الإرهاب والتهديدات بقدر وحجم لا تتعامل معه أي دولة غربية أخرى، مشيرا إلى أن "التكنولوجيا المتقدمة التي تطور في الجهاز تسمح لإسرائيل بأن تكون دائما خطوة واحدة قبل العدو".وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "جهاز الشاباك أحبط منذ بداية العام الحالي المئات من العمليات الإرهابية بما فيها عمليات إطلاق نار وزرع عبوات ناسفة وعمليات انتحارية وعمليات خطف خططت حركة حماس لتنفيذها".وأشار يائير لابيد إلى أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل العشرات من إرهابيي حركة حماس، الذين سلموا أسلحتهم والمتفجرات التي كانت بحوزتهم".
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن

لابيد: أجهزة مخابرات العالم تتعلم من "الشاباك"

11:31 GMT 08.09.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إن أجهزة مخابرات من كل أنحاء العالم تصل لتتعلم من "الشاباك" الإسرائيلي كيف تتم مكافحة الإرهاب.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أكد من خلاله لضباط وضابطات جهاز "الشاباك"، أن أجهزة المخابرات حول العالم تتعلم من الجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي كيفية مواجهة "الإرهاب".
وأضاف لابيد أن تلك الأجهزة العالمية تتعلم كيفية مواجهة الإرهاب والتهديدات بقدر وحجم لا تتعامل معه أي دولة غربية أخرى، مشيرا إلى أن "التكنولوجيا المتقدمة التي تطور في الجهاز تسمح لإسرائيل بأن تكون دائما خطوة واحدة قبل العدو".
وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "جهاز الشاباك أحبط منذ بداية العام الحالي المئات من العمليات الإرهابية بما فيها عمليات إطلاق نار وزرع عبوات ناسفة وعمليات انتحارية وعمليات خطف خططت حركة حماس لتنفيذها".
وأشار يائير لابيد إلى أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل العشرات من إرهابيي حركة حماس، الذين سلموا أسلحتهم والمتفجرات التي كانت بحوزتهم".
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