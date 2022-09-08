https://sputnikarabic.ae/20220908/لابيد-يستقبل-وزير-خارجية-غواتيمالا-1067483949.html
لابيد يستقبل وزير خارجية غواتيمالا
لابيد يستقبل وزير خارجية غواتيمالا
استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد وزير خارجية غواتيمالا ماريو بوكارو، وبحث الجانبان العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T14:15+0000
2022-09-08T14:15+0000
2022-09-08T14:15+0000
العالم
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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لرئيس وزراء إسرائيل على "تويتر"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن اللقاء تضمن تعزيز العلاقات بين البلدين واغتنام الفرص المشتركة ومواجهة التحديات العالمية.وأكد لابيد أن إسرائيل لديها علاقات صداقة عميقة مع غواتيمالا، مشيرا إلى أنها دعمت بلاده بصورة قوية خاصة فيما يتعلق بنقل سفارتها إلى القدس.وافتتحت غواتيمالا سفارتها في القدس في عام 2018، عقب نقل السفارة الأمريكية إليها، لتصبح ثاني دولة تقوم بهذا الإجراء على مستوى العالم.
https://sputnikarabic.ae/20180516/غواتيمالا-إسرئيل-القدس-1032381292.html
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العالم
لابيد يستقبل وزير خارجية غواتيمالا
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استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد وزير خارجية غواتيمالا ماريو بوكارو، وبحث الجانبان العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لرئيس وزراء إسرائيل على "تويتر"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن اللقاء تضمن تعزيز العلاقات بين البلدين واغتنام الفرص المشتركة ومواجهة التحديات
العالمية.
وأكد لابيد أن إسرائيل لديها علاقات صداقة عميقة مع غواتيمالا، مشيرا إلى أنها دعمت بلاده بصورة قوية خاصة فيما يتعلق بنقل سفارتها إلى القدس.
وافتتحت غواتيمالا سفارتها في القدس في عام 2018، عقب نقل السفارة الأمريكية إليها، لتصبح ثاني دولة
تقوم بهذا الإجراء على مستوى العالم.