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https://sputnikarabic.ae/20220908/ليز-تراس-تعلق-على-الحالة-الصحية-للملكة-إليزابيث-الثانية-بعد-إعلان-باكينغهام-1067482315.html
ليز تراس تعلق على الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية بعد إعلان باكينغهام
ليز تراس تعلق على الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية بعد إعلان باكينغهام
علقت رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس على تطورات الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية، بعدما أعلن قصر باكينغهام الملكي أن ملكة بريطانيا خاضعة للإشراف الطبي. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T13:43+0000
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بريطانيا
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جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، قالت فيها إن جميع البريطانيين يشعرون ببالغ القلق بشأن صحة الملكة إليزابيث الثانية.وتابعت: "أنا وجميع البريطانيين نعبر عن مواساتنا للملكة والعائلة الملكية في هذا الوقت".وذكر بيان قصر باكينغهام الملكي، الذي نشر على الصفحة الرسمية للعائلة الملكية، في وقت سابق اليوم الخميس، أن الملكة تخضع للإشراف الطبي بتوصية من الأطباء.وقطعت الملكة عطلتها الرسمية في أغسطس/ آب الماضي، للقاء مرشحي حزب المحافظين قبل تسمية ليز تراس لرئاسة الوزراء.
https://sputnikarabic.ae/20220908/ملكة-بريطانيا-تخضع-للإشراف-الطبي-وسط-مخاوف-على-صحتها-1067478751.html
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العالم, بريطانيا
العالم, بريطانيا

ليز تراس تعلق على الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية بعد إعلان باكينغهام

13:43 GMT 08.09.2022
© AFP 2022 / JEFF OVERSليز تراس
ليز تراس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / JEFF OVERS
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علقت رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس على تطورات الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية، بعدما أعلن قصر باكينغهام الملكي أن ملكة بريطانيا خاضعة للإشراف الطبي.
جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، قالت فيها إن جميع البريطانيين يشعرون ببالغ القلق بشأن صحة الملكة إليزابيث الثانية.
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني خلال حفل استقبال في قاعة الاحتفالات في ساندرينغهام هاوس، مقر إقامة الملكة في نورفولك في 5 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
ملكة بريطانيا تخضع للإشراف الطبي وسط مخاوف على صحتها
12:11 GMT
وتابعت: "أنا وجميع البريطانيين نعبر عن مواساتنا للملكة والعائلة الملكية في هذا الوقت".
وذكر بيان قصر باكينغهام الملكي، الذي نشر على الصفحة الرسمية للعائلة الملكية، في وقت سابق اليوم الخميس، أن الملكة تخضع للإشراف الطبي بتوصية من الأطباء.
وقطعت الملكة عطلتها الرسمية في أغسطس/ آب الماضي، للقاء مرشحي حزب المحافظين قبل تسمية ليز تراس لرئاسة الوزراء.
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