https://sputnikarabic.ae/20220908/ليز-تراس-تعلق-على-الحالة-الصحية-للملكة-إليزابيث-الثانية-بعد-إعلان-باكينغهام-1067482315.html
ليز تراس تعلق على الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية بعد إعلان باكينغهام
ليز تراس تعلق على الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية بعد إعلان باكينغهام
علقت رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس على تطورات الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية، بعدما أعلن قصر باكينغهام الملكي أن ملكة بريطانيا خاضعة للإشراف الطبي. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T13:43+0000
2022-09-08T13:43+0000
2022-09-08T13:43+0000
العالم
بريطانيا
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جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، قالت فيها إن جميع البريطانيين يشعرون ببالغ القلق بشأن صحة الملكة إليزابيث الثانية.وتابعت: "أنا وجميع البريطانيين نعبر عن مواساتنا للملكة والعائلة الملكية في هذا الوقت".وذكر بيان قصر باكينغهام الملكي، الذي نشر على الصفحة الرسمية للعائلة الملكية، في وقت سابق اليوم الخميس، أن الملكة تخضع للإشراف الطبي بتوصية من الأطباء.وقطعت الملكة عطلتها الرسمية في أغسطس/ آب الماضي، للقاء مرشحي حزب المحافظين قبل تسمية ليز تراس لرئاسة الوزراء.
https://sputnikarabic.ae/20220908/ملكة-بريطانيا-تخضع-للإشراف-الطبي-وسط-مخاوف-على-صحتها-1067478751.html
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العالم, بريطانيا
ليز تراس تعلق على الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية بعد إعلان باكينغهام
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علقت رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس على تطورات الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية، بعدما أعلن قصر باكينغهام الملكي أن ملكة بريطانيا خاضعة للإشراف الطبي.
جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، قالت فيها إن جميع البريطانيين يشعرون ببالغ القلق بشأن صحة الملكة إليزابيث الثانية.
وتابعت: "أنا وجميع البريطانيين نعبر عن مواساتنا للملكة والعائلة الملكية في هذا الوقت".
وذكر بيان قصر باكينغهام الملكي، الذي نشر على الصفحة الرسمية للعائلة الملكية، في وقت سابق اليوم الخميس، أن الملكة تخضع للإشراف الطبي
بتوصية من الأطباء.
وقطعت الملكة عطلتها الرسمية
في أغسطس/ آب الماضي، للقاء مرشحي حزب المحافظين قبل تسمية ليز تراس لرئاسة الوزراء.