https://sputnikarabic.ae/20220908/ما-عواقب-رفض-إسرائيل-طلب-أمريكا-بتغيير-قواعد-الاشتباك-وإطلاق-النار-في-الضفة-1067490089.html

ما عواقب رفض إسرائيل طلب أمريكا تغيير قواعد الاشتباك وإطلاق النار في الضفة؟

ما عواقب رفض إسرائيل طلب أمريكا تغيير قواعد الاشتباك وإطلاق النار في الضفة؟

في خطوة أثارت استياء الفلسطينيين، ووصفها المراقبون بـ "الخطيرة"، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، مطالبات أمريكية بضرورة تغيير قواعد إطلاق النار... 08.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-08T16:46+0000

2022-09-08T16:46+0000

2022-09-08T16:46+0000

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الضفة الغربية

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065022554_0:0:2887:1625_1920x0_80_0_0_b3f670c088cac4d1884df9e0218ba168.jpg

ونشر لابيد تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، قال: "لن يملي على إسرائيل أحد تعليمات بقواعد الاشتباك"، بزعم أن بلاده تقاتل من أجل حياتها، مشددا على أن الجنود الإسرائيليين يحظون بالدعم الكامل من الحكومة الإسرائيلية وشعب إسرائيل.وأكد خبراء أن الرفض الإسرائيلي يأتي في خضم السياسة الممنهجة التي تتبعها لقتل الشعب الفلسطيني وكسر إرادته، لا سيما وأنها جاءت في وقت الانتخابات وتخدم الغايات الانتخابية.سياسة ممنهجةاعتبر زيد الأيوبي، القيادي في حركة "فتح"، أن رفض إسرائيل تغيير قواعد الاشتباك المعروفة عالميا والمتفق عليها ضمن معايير ترتبط بقواعد الحرب يدل على أن الحكومة الإسرائيلية مصممة على المضي قدما في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا الرفض يدخل ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لها علاقة بتصعيد الموقف الميداني وبالقناعة بضرورة ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، لغايات انتخابية وغايات لها علاقة بمحاولة كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وإجباره على التراجع عن طموحاته وتطلعاته السياسية بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.وتابع: "الرفض يدل على أن هذا الكيان غير أخلاقي خصوصا وأن الطلب الأمريكي بضرورة تغيير قواعد الاشتباك جاء في أعقاب اغتيال سلطات الاحتلال الإسرائيلية للإعلامية شيرين أبو عاقلة، وهذا يعني أنه يصر على التمسك بالنهج اللاأخلاقي في التعامل مع الاشتباكات الميدانية حتى وإن كانت رصاصاته تستهدف مدنيين أو صحفيين".ويرى الأيوبي أن هذا يدل على أن الجيش الإسرائيلي لا يحترم المعايير الدولية التي تتعامل مع الصحفيين في لأوقات الحرب والاشتباك العسكري، خاصة وأن معاهدة جنيف الرابعة والملحق الخاص بها في مادته رقم 79 أكدت على أن الصحفيين في أوقات الحرب يتم التعامل معهم نفس التعامل الذي ينطبق على المدنيين.واستطرد: "من هذا الباب إسرائيل تعتبر أن الصحفيين والإعلاميين الذين يقومون بتغطية الاشتباكات والأحداث الميدانية أهدافًا مشروعة للجيش الإسرائيلي وهذا يتطلب ليس فقط موقفا من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية على المستوى الدولي وعلى مستوى محكمة الجنايات الدولية بل على مستوى اتحاد الصحفيين الدولي وكافة النقابات الإعلامية والصحفية على مستوى العالم".وأكد أن رفض إسرائيل تغيير قواعد الاشتباك فيما يتعلق بالصحفيين فيه امتهان لكرامة كل الصحفيين على مستوى العالم، واعتداء على كل صحفي وفيه تحديد لحياة كل الصحفيين الذين يعملون في فلسطين.صبغة عسكريةقال فادي أبوبكر، المحلل السياسي الفلسطيني، إن إسرائيل ذات نشأة عسكرية، وبقاؤها واستمرارها يعتمد بالأساس على صبغتها العسكرية، وقد أعرب عن هذه الحقيقة الرئيس الإسرائيلي الأول "ديفيد بن غوريون" حينما قال: "إسرائيل عبارة عن مجتمعٍ عسكري"، وبالتالي فإن القيم العسكرية مصدر لأسلوب الحياة في المجتمع الإسرائيلي.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، من الطبيعي أن ترفض إسرائيل تغيير قواعد الاشتباك، لأنها لا تعترف أصلًا بالقانون الدولي الإنساني، والدم الفلسطيني بالنسبة لإسرائيل وأحزابها المتطرفة ومنظومتها الأمنية والسياسية هو الوقود الذي تستخدمه لإرضاء المجتمع المتطرف، واستمرار بقائها كونها دولة استيطانية ليس لها أي جذور تاريخية.وعن تداعيات رفض تل أبيب لمطالب واشنطن، أوضح أبوبكر أن إسرائيل لا تأبه بالمجتمع الدولي حاليًا، كون الطلب الأمريكي جاء بالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية، والتي يزيد خلالها تغول إسرائيل وتوحشها تجاه الشعب الفلسطيني كلما انعقدت.وعلى صعيد العلاقة بين إسرائيل وأمريكا، لا يعتقد المحلل الفلسطيني أن هناك تأثيرًا يذكر، وأن الطلب الأمريكي جاء لاحتواء الضغوط الداخلية لا سيما في الكونغرس الأمريكي ومطالبات بعض الأعضاء المتجددة بضرورة أخذ مواقف رئاسية متقدمة للحد من انتهاكات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن رئيس أركان الجيش هو فقط من يقرر التعليمات الخاصة بإطلاق النار، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل وضع التعليمات الخاصة بإطلاق النار وفقا للحاجة العملياتية وقيم الجيش نفسه.وتابع: "القادة والجنود يطبقون التعليمات بعناية. لم يكن هناك ولن يكون تدخل سياسي في هذه المسألة. جنود الجيش الإسرائيلي لديهم الدعم الكامل لتنفيذ مهامهم"، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.جاءت تلك التصريحات بعدما كشف النائب الرئيسي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على إسرائيل لدراسة وتغيير تعليمات قواعد الاشتباك، وذلك في أعقاب الأحداث التي أدت إلى مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة التي تحمل الجنسيتين الفلسطينية والأمريكية.وقال باتل: "سنواصل الضغوطات على شركائنا الإسرائيليين حتى يدرسوا بعمق السياسة والسلوك بكل ما يتعلق بقواعد الاشتباك ودراسة خطوات إضافية لتجنب إصابة مواطنين، والدفاع عن الصحافيين ومنع المزيد من المآسي في المستقبل"، وفق قناة "i24NEWS" الإسرائيلية في نسختها العربية.وأقر الجيش الإسرائيلي لدى نشره في وقت سابق من الأسبوع الجاري النتائج النهائية لتحقيقاته حول مقتل أبو عاقلة، بوجود احتمال كبير بأنها أصيبت من نيران الجيش الإسرائيلي، لكن عن طريق الخطأ.إلا أن التحقيق أشار أيضا أنه لا يزال يوجد هناك احتمال بأن مسلحا فلسطينيا قتل أبو عاقلة، وأنه من غير الممكن التأكيد بصورة تامة من أطلق النيران نحوها.قُتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية البالغة من العمر 51 عاما، والتي كانت ترتدي سترة عليها "صحافة" وخوذة، خلال اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين أثناء عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية في 11 مايو/أيار الماضي.ألقى الجيش الإسرائيلي في البداية باللوم على مسلحين فلسطينيين في إطلاق النار، لكنه اعترف لاحقا بأن أبو عاقلة قد تكون قتلت على يد جنود إسرائيليين.

https://sputnikarabic.ae/20220907/تعليقا-على-المطالب-الأمريكية-لابيد-لا-أحد-يملي-علينا-قواعد-الاشتباك-وتعليمات-إطلاق-النار-1067447123.html

https://sputnikarabic.ae/20220907/تعليقا-على-المطالب-الأمريكية-لابيد-لا-أحد-يملي-علينا-قواعد-الاشتباك-وتعليمات-إطلاق-النار-1067447123.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الضفة الغربية, تقارير سبوتنيك