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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220908/متطوع-بريطاني-يعلن-عن-تفوق-القوات-الروسية-1067456369.html
متطوع بريطاني يعلن عن تفوق القوات الروسية
متطوع بريطاني يعلن عن تفوق القوات الروسية
تتفوق المدرعات والمدفعية الروسية على القوات الأوكرانية في قوة النيران. ولذلك فإن القوات الأوكرانية التي حاولت الهجوم على مقاطعة خيرسون تكبدت خسائر كبيرة،... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T06:02+0000
2022-09-08T06:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وصرح المقاتل البريطاني مارك أيرس الذي انضم إلى القوات الأوكرانية كمتطوع وكان في صفوف القوات الأوكرانية التي أوكلت إليها مهمة استعادة السيطرة على مقاطعة خيرسون التي خرجت من نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية بمساعدة القوات الروسية، لـ"سي إن إن"، أن المهمة الرئيسية المطروحة على القيادة الأوكرانية في ظل تفوق القوات الروسية تنحصر في تقليل الخسائر.وقال مارك الذي نُقل إلى أحد مستشفيات مدينة أوديسا بعدما أصيب بجراح في إحدى المحاولات الهجومية الفاشلة: "إنهم يرموننا بالقذائف المدفعية بصفة مستمرة، وهو ما يزيد من مصاعبنا. إن مدفعيتهم ومدرعاتهم تتفوق على مدفعيتنا ومدرعاتنا".يجدر بالذكر أن القوات الأوكرانية التي حاولت الهجوم على خيرسون خسرت 74 دبابة و137 عربة مدرعة وأكثر من 1290 عنصرا خلال 6 أيام، حسب مصادر عسكرية روسية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

متطوع بريطاني يعلن عن تفوق القوات الروسية

06:02 GMT 08.09.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية قوات جمهورية لوغانسك الشعبية
مدفعية قوات جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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تتفوق المدرعات والمدفعية الروسية على القوات الأوكرانية في قوة النيران. ولذلك فإن القوات الأوكرانية التي حاولت الهجوم على مقاطعة خيرسون تكبدت خسائر كبيرة، واضطرت إلى التراجع.
وصرح المقاتل البريطاني مارك أيرس الذي انضم إلى القوات الأوكرانية كمتطوع وكان في صفوف القوات الأوكرانية التي أوكلت إليها مهمة استعادة السيطرة على مقاطعة خيرسون التي خرجت من نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية بمساعدة القوات الروسية، لـ"سي إن إن"، أن المهمة الرئيسية المطروحة على القيادة الأوكرانية في ظل تفوق القوات الروسية تنحصر في تقليل الخسائر.
وقال مارك الذي نُقل إلى أحد مستشفيات مدينة أوديسا بعدما أصيب بجراح في إحدى المحاولات الهجومية الفاشلة: "إنهم يرموننا بالقذائف المدفعية بصفة مستمرة، وهو ما يزيد من مصاعبنا. إن مدفعيتهم ومدرعاتهم تتفوق على مدفعيتنا ومدرعاتنا".
يجدر بالذكر أن القوات الأوكرانية التي حاولت الهجوم على خيرسون خسرت 74 دبابة و137 عربة مدرعة وأكثر من 1290 عنصرا خلال 6 أيام، حسب مصادر عسكرية روسية.
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