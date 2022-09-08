https://sputnikarabic.ae/20220908/متطوع-بريطاني-يعلن-عن-تفوق-القوات-الروسية-1067456369.html
متطوع بريطاني يعلن عن تفوق القوات الروسية
متطوع بريطاني يعلن عن تفوق القوات الروسية
تتفوق المدرعات والمدفعية الروسية على القوات الأوكرانية في قوة النيران. ولذلك فإن القوات الأوكرانية التي حاولت الهجوم على مقاطعة خيرسون تكبدت خسائر كبيرة،... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T06:02+0000
2022-09-08T06:02+0000
2022-09-08T06:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وصرح المقاتل البريطاني مارك أيرس الذي انضم إلى القوات الأوكرانية كمتطوع وكان في صفوف القوات الأوكرانية التي أوكلت إليها مهمة استعادة السيطرة على مقاطعة خيرسون التي خرجت من نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية بمساعدة القوات الروسية، لـ"سي إن إن"، أن المهمة الرئيسية المطروحة على القيادة الأوكرانية في ظل تفوق القوات الروسية تنحصر في تقليل الخسائر.وقال مارك الذي نُقل إلى أحد مستشفيات مدينة أوديسا بعدما أصيب بجراح في إحدى المحاولات الهجومية الفاشلة: "إنهم يرموننا بالقذائف المدفعية بصفة مستمرة، وهو ما يزيد من مصاعبنا. إن مدفعيتهم ومدرعاتهم تتفوق على مدفعيتنا ومدرعاتنا".يجدر بالذكر أن القوات الأوكرانية التي حاولت الهجوم على خيرسون خسرت 74 دبابة و137 عربة مدرعة وأكثر من 1290 عنصرا خلال 6 أيام، حسب مصادر عسكرية روسية.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
متطوع بريطاني يعلن عن تفوق القوات الروسية
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تتفوق المدرعات والمدفعية الروسية على القوات الأوكرانية في قوة النيران. ولذلك فإن القوات الأوكرانية التي حاولت الهجوم على مقاطعة خيرسون تكبدت خسائر كبيرة، واضطرت إلى التراجع.
وصرح
المقاتل البريطاني مارك أيرس الذي انضم إلى القوات الأوكرانية كمتطوع وكان في صفوف القوات الأوكرانية التي أوكلت إليها مهمة استعادة السيطرة على مقاطعة خيرسون التي خرجت من نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية بمساعدة القوات الروسية، لـ"سي إن إن"، أن المهمة الرئيسية المطروحة على القيادة الأوكرانية في ظل تفوق القوات الروسية تنحصر في تقليل الخسائر.
وقال مارك الذي نُقل إلى أحد مستشفيات مدينة أوديسا بعدما أصيب بجراح في إحدى المحاولات الهجومية الفاشلة: "إنهم يرموننا بالقذائف المدفعية بصفة مستمرة، وهو ما يزيد من مصاعبنا. إن مدفعيتهم ومدرعاتهم تتفوق على مدفعيتنا ومدرعاتنا".
يجدر بالذكر أن القوات الأوكرانية التي حاولت الهجوم على خيرسون خسرت 74 دبابة و137 عربة مدرعة وأكثر من 1290 عنصرا خلال 6 أيام، حسب مصادر عسكرية روسية.