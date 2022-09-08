https://sputnikarabic.ae/20220908/مساعد-الرئيس-الروسي-يكشف-عن-برنامج-ولقاءات-بوتين-المستقبلية-1067469522.html
مساعد الرئيس الروسي يكشف عن برنامج ولقاءات بوتين المستقبلية
مساعد الرئيس الروسي يكشف عن برنامج ولقاءات بوتين المستقبلية
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، أن جدول الرئيس بوتين سيكون مكثفًا في فصل الخريف، حيث تشمل الخطط مشاركته في أعمال قمة مجموعة العشرين... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T10:04+0000
2022-09-08T10:04+0000
2022-09-08T10:04+0000
روسيا
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ورد أوشاكوف على سؤال إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر قمة مجموعة العشرين بالقول أن "ذلك سيصبح واضحًا مع اقتراب موعد الحدث، مشيرا إلى أن الكرملين لا يعلم شكل ومضمون الحدث وكيفية حضور القادة الآخرين.وأكد أوشاكوف أن الاستعدادات جارية للمفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، وسيكون الاجتماع ذا طبيعة مهمة.ومنظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك فيه الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. الدول المراقبة - أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، دول شريكة - أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا. في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبيه في سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح مكانة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. هذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مساعد الرئيس الروسي يكشف عن برنامج ولقاءات بوتين المستقبلية
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أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، أن جدول الرئيس بوتين سيكون مكثفًا في فصل الخريف، حيث تشمل الخطط مشاركته في أعمال قمة مجموعة العشرين ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
ورد أوشاكوف على سؤال إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر قمة مجموعة العشرين بالقول أن "ذلك سيصبح واضحًا مع اقتراب موعد الحدث، مشيرا إلى أن الكرملين لا يعلم شكل ومضمون الحدث وكيفية حضور القادة الآخرين.
وأكد أوشاكوف أن الاستعدادات جارية للمفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار منظمة شنغهاي للتعاون
، وسيكون الاجتماع ذا طبيعة مهمة.
ومنظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك فيه الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. الدول المراقبة - أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، دول شريكة - أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا. في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبيه في سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح مكانة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. هذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.