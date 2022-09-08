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مصرع 8 أشخاص بعد غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل تونس
مصرع 8 أشخاص بعد غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل تونس
لقي 8 أشخاص مصرعهم وجرى إنقاذ 14 آخرين حتى الآن، إثر غرق قارب مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل مدينة الشابة التونسية. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T16:35+0000
2022-09-08T16:35+0000
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ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم"، عن مصدر من الحرس البحري، قوله إن "مركب هجرة غير شرعية يضم 37 شخصا غرق قبالة سواحل مدينة الشابة على بعد 7 أميال بحرية".وأكد المصدر انتشال 8 جثث وإنقاذ 14 شخصاً حتى الآن وإدخالهم لميناء الشابة.ووفقا للإذاعة، كان المركب قد انطلق من منطقة العوابد بولاية صفاقس الليلة الماضية. وتواصل قوات الحرس البحري التونسية البحث عن بقية المفقودين في عرض البحر.وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية تجاه إيطاليا خلال 8 أشهر منذ مطلع العام الجاري.وذكرت السلطات أنه منذ مطلع 2022، تم رصد أكثر من 7 آلاف محاولة اجتياز من قبل تونسيين وأكثر من 8700 محاولة من أجانب.وخلال 2021، أوقفت وزارة الداخلية التونسية 20 ألفا و616 مهاجرا غير شرعي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيا أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
https://sputnikarabic.ae/20220806/البحرية-التونسية-تحبط-17-محاولة-للهجرة-غير-الشرعية-في-ليلة-واحدة-1066082115.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

مصرع 8 أشخاص بعد غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل تونس

16:35 GMT 08.09.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLIمهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLI
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لقي 8 أشخاص مصرعهم وجرى إنقاذ 14 آخرين حتى الآن، إثر غرق قارب مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل مدينة الشابة التونسية.
ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم"، عن مصدر من الحرس البحري، قوله إن "مركب هجرة غير شرعية يضم 37 شخصا غرق قبالة سواحل مدينة الشابة على بعد 7 أميال بحرية".
وأكد المصدر انتشال 8 جثث وإنقاذ 14 شخصاً حتى الآن وإدخالهم لميناء الشابة.

ووفقا للإذاعة، كان المركب قد انطلق من منطقة العوابد بولاية صفاقس الليلة الماضية.
وتواصل قوات الحرس البحري التونسية البحث عن بقية المفقودين في عرض البحر.
إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
البحرية التونسية تحبط 17 محاولة للهجرة غير الشرعية في ليلة واحدة
6 أغسطس, 16:42 GMT
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية تجاه إيطاليا خلال 8 أشهر منذ مطلع العام الجاري.
وذكرت السلطات أنه منذ مطلع 2022، تم رصد أكثر من 7 آلاف محاولة اجتياز من قبل تونسيين وأكثر من 8700 محاولة من أجانب.
وخلال 2021، أوقفت وزارة الداخلية التونسية 20 ألفا و616 مهاجرا غير شرعي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيا أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
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