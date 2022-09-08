https://sputnikarabic.ae/20220908/مصرع-8-أشخاص-بعد-غرق-قارب-هجرة-غير-شرعية-قبالة-سواحل-تونس-1067489388.html
مصرع 8 أشخاص بعد غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل تونس
مصرع 8 أشخاص بعد غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل تونس
لقي 8 أشخاص مصرعهم وجرى إنقاذ 14 آخرين حتى الآن، إثر غرق قارب مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل مدينة الشابة التونسية. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T16:35+0000
2022-09-08T16:35+0000
2022-09-08T16:35+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم"، عن مصدر من الحرس البحري، قوله إن "مركب هجرة غير شرعية يضم 37 شخصا غرق قبالة سواحل مدينة الشابة على بعد 7 أميال بحرية".وأكد المصدر انتشال 8 جثث وإنقاذ 14 شخصاً حتى الآن وإدخالهم لميناء الشابة.ووفقا للإذاعة، كان المركب قد انطلق من منطقة العوابد بولاية صفاقس الليلة الماضية. وتواصل قوات الحرس البحري التونسية البحث عن بقية المفقودين في عرض البحر.وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية تجاه إيطاليا خلال 8 أشهر منذ مطلع العام الجاري.وذكرت السلطات أنه منذ مطلع 2022، تم رصد أكثر من 7 آلاف محاولة اجتياز من قبل تونسيين وأكثر من 8700 محاولة من أجانب.وخلال 2021، أوقفت وزارة الداخلية التونسية 20 ألفا و616 مهاجرا غير شرعي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيا أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
https://sputnikarabic.ae/20220806/البحرية-التونسية-تحبط-17-محاولة-للهجرة-غير-الشرعية-في-ليلة-واحدة-1066082115.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
مصرع 8 أشخاص بعد غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل تونس
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لقي 8 أشخاص مصرعهم وجرى إنقاذ 14 آخرين حتى الآن، إثر غرق قارب مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل مدينة الشابة التونسية.
ونقلت
إذاعة "موزاييك إف إم"، عن مصدر من الحرس البحري، قوله إن "مركب هجرة غير شرعية يضم 37 شخصا غرق قبالة سواحل مدينة الشابة على بعد 7 أميال بحرية".
وأكد المصدر انتشال 8 جثث وإنقاذ 14 شخصاً حتى الآن وإدخالهم لميناء الشابة.
ووفقا للإذاعة، كان المركب قد انطلق من منطقة العوابد بولاية صفاقس الليلة الماضية.
وتواصل قوات الحرس البحري التونسية البحث عن بقية المفقودين في عرض البحر.
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية
تجاه إيطاليا خلال 8 أشهر منذ مطلع العام الجاري.
وذكرت السلطات أنه منذ مطلع 2022، تم رصد أكثر من 7 آلاف محاولة اجتياز من قبل تونسيين وأكثر من 8700 محاولة من أجانب.
وخلال 2021، أوقفت وزارة الداخلية التونسية 20 ألفا و616 مهاجرا غير شرعي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيا أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.