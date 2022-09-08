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مصر... قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها
مصر... قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها
قفزت الإيردات الشهرية لقناة السويس المصرية 32% خلال شهر أغسطس/ آب، الماضي، وسجلت أعلى إيراد شهري في تاريخها، لتصل إلى 745 مليون دولار. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T13:07+0000
2022-09-08T13:09+0000
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ووفقا لبيان رسمي صادر عن الهيئة، اليوم الخميس، ونشره موقع الشرق، فقد سجلت القناة أكبر حمولة شهرية بـ 127.8 مليون طن بنمو 16%، فيما شهدت عبور 2125 سفينة خلال أغسطس بزيادة سنوية 12.8%.ولفت البيان إلى أن ما حققته القناة من إيرادات هذا الشهر 744.8 مليون دولار، يعد أعلى إيراد شهري في تاريخها، حيث سجلت ارتفاعا سنويا 32.4%.وقد شهدت القناة الشهر الماضي عبور 2125 سفينة مقارنة 1884 سفينة في أغسطس 2021 بنمو 12.8%.، وزادت في مارس/ آذار رسوم العبور الإضافية لبعض فئات السفن، وتشمل بشكلٍ أساسي ناقلات النفط الخام والمشتقات البترولية إلى 15%، صعوداً من 5% في السابق.
https://sputnikarabic.ae/20220908/وزير-روسي-طريق-بحر-الشمال-لن-يؤثر-سلبا-على-قناة-السويس-1067465599.html
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قناة السويس, أخبار مصر الآن
قناة السويس, أخبار مصر الآن

مصر... قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها

13:07 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 13:09 GMT 08.09.2022)
© Photo / Suez. Canal Authorityميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Photo / Suez. Canal Authority
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قفزت الإيردات الشهرية لقناة السويس المصرية 32% خلال شهر أغسطس/ آب، الماضي، وسجلت أعلى إيراد شهري في تاريخها، لتصل إلى 745 مليون دولار.
ووفقا لبيان رسمي صادر عن الهيئة، اليوم الخميس، ونشره موقع الشرق، فقد سجلت القناة أكبر حمولة شهرية بـ 127.8 مليون طن بنمو 16%، فيما شهدت عبور 2125 سفينة خلال أغسطس بزيادة سنوية 12.8%.
صورة أرشيفية.. زورق قطر يسحب سفينة لتخزين بطول قناة السويس المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
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09:05 GMT
ولفت البيان إلى أن ما حققته القناة من إيرادات هذا الشهر 744.8 مليون دولار، يعد أعلى إيراد شهري في تاريخها، حيث سجلت ارتفاعا سنويا 32.4%.

وعن أسباب ارتفاع الإيرادات فقد عزته رضوى السويفي، رئيسة البحوث في "الأهلي فاروس"، إلى "تعافي حركة التجارة العالمية ورفع أسعار المرور في القناة الفترة الماضية"

وقد شهدت القناة الشهر الماضي عبور 2125 سفينة مقارنة 1884 سفينة في أغسطس 2021 بنمو 12.8%.، وزادت في مارس/ آذار رسوم العبور الإضافية لبعض فئات السفن، وتشمل بشكلٍ أساسي ناقلات النفط الخام والمشتقات البترولية إلى 15%، صعوداً من 5% في السابق.
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