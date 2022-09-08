https://sputnikarabic.ae/20220908/مصمم-طائرات-يشير-إلى-المكان-الأكثر-أمنا-في-طائرة-الركاب-1067455964.html
مصمم طائرات يشير إلى المكان الأكثر أمنا في طائرة الركاب
مصمم طائرات يشير إلى المكان الأكثر أمنا في طائرة الركاب
تعد الطائرة واحدة من وسائل النقل الأكثر أمنا. ويخاف بعض الناس، مع ذلك، من الرحلة الجوية. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T05:08+0000
2022-09-08T05:08+0000
2022-09-08T05:08+0000
مجتمع
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قال مصمم الطائرات فيكتور بريادكا في حديث لـ"سبوتنيك" إنه ينصح مَن يشعرون بالقلق قبل الرحلة الجوية بأن يتواجدوا في مكان محدد في الطائرة أثناء الرحلة.وأشار إلى أن الأماكن الآمنة نسبيًا توجد في مؤخرة الطائرة، التي هي الجزء الأقل تعرضا للدمار في حال تحطمت الطائرة:كانت هناك حوادث تحطمت فيها طائرات كبيرة بينما نجا من جلسوا في الصف الأخير.وبالتالي فإن ذيل الطائرة هو المكان الأكثر أمنا في الطائرة ضيقة البدن. أما بالنسبة للطائرة عريضة البدن فإنها قد تتحطم في أسرع وقت، ولهذا يقل احتمال نجاة ركابها.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
مصمم طائرات يشير إلى المكان الأكثر أمنا في طائرة الركاب
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تعد الطائرة واحدة من وسائل النقل الأكثر أمنا. ويخاف بعض الناس، مع ذلك، من الرحلة الجوية.
قال
مصمم الطائرات فيكتور بريادكا في حديث لـ"سبوتنيك" إنه ينصح مَن يشعرون بالقلق قبل الرحلة الجوية بأن يتواجدوا في مكان محدد في الطائرة أثناء الرحلة.
وأشار إلى أن الأماكن الآمنة نسبيًا توجد في مؤخرة الطائرة، التي هي الجزء الأقل تعرضا للدمار في حال تحطمت الطائرة:
كانت هناك حوادث تحطمت فيها طائرات كبيرة بينما نجا من جلسوا في الصف الأخير.
وبالتالي فإن ذيل الطائرة هو المكان الأكثر أمنا في الطائرة ضيقة البدن. أما بالنسبة للطائرة عريضة البدن فإنها قد تتحطم في أسرع وقت، ولهذا يقل احتمال نجاة ركابها.