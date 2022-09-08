عربي
https://sputnikarabic.ae/20220908/مصمم-طائرات-يشير-إلى-المكان-الأكثر-أمنا-في-طائرة-الركاب-1067455964.html
مصمم طائرات يشير إلى المكان الأكثر أمنا في طائرة الركاب
مصمم طائرات يشير إلى المكان الأكثر أمنا في طائرة الركاب
تعد الطائرة واحدة من وسائل النقل الأكثر أمنا. ويخاف بعض الناس، مع ذلك، من الرحلة الجوية. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T05:08+0000
2022-09-08T05:08+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104502/41/1045024169_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ca6cb72b3cb852e8d5e47b0aa307c669.jpg
قال مصمم الطائرات فيكتور بريادكا في حديث لـ"سبوتنيك" إنه ينصح مَن يشعرون بالقلق قبل الرحلة الجوية بأن يتواجدوا في مكان محدد في الطائرة أثناء الرحلة.وأشار إلى أن الأماكن الآمنة نسبيًا توجد في مؤخرة الطائرة، التي هي الجزء الأقل تعرضا للدمار في حال تحطمت الطائرة:كانت هناك حوادث تحطمت فيها طائرات كبيرة بينما نجا من جلسوا في الصف الأخير.وبالتالي فإن ذيل الطائرة هو المكان الأكثر أمنا في الطائرة ضيقة البدن. أما بالنسبة للطائرة عريضة البدن فإنها قد تتحطم في أسرع وقت، ولهذا يقل احتمال نجاة ركابها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104502/41/1045024169_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ae77c4cfc6bed57a95a985d841a235ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع
مجتمع

مصمم طائرات يشير إلى المكان الأكثر أمنا في طائرة الركاب

05:08 GMT 08.09.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورمضيفات الطيران ينزلن سلم طائرة الركاب المخصصة للرحلات طويلة المدى أيرباص "A350-900" التابعة لشركة الطيران "آيروفلوت" الروسية، 4 مارس 2020
مضيفات الطيران ينزلن سلم طائرة الركاب المخصصة للرحلات طويلة المدى أيرباص A350-900 التابعة لشركة الطيران آيروفلوت الروسية، 4 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تعد الطائرة واحدة من وسائل النقل الأكثر أمنا. ويخاف بعض الناس، مع ذلك، من الرحلة الجوية.
قال مصمم الطائرات فيكتور بريادكا في حديث لـ"سبوتنيك" إنه ينصح مَن يشعرون بالقلق قبل الرحلة الجوية بأن يتواجدوا في مكان محدد في الطائرة أثناء الرحلة.
وأشار إلى أن الأماكن الآمنة نسبيًا توجد في مؤخرة الطائرة، التي هي الجزء الأقل تعرضا للدمار في حال تحطمت الطائرة:
كانت هناك حوادث تحطمت فيها طائرات كبيرة بينما نجا من جلسوا في الصف الأخير.
وبالتالي فإن ذيل الطائرة هو المكان الأكثر أمنا في الطائرة ضيقة البدن. أما بالنسبة للطائرة عريضة البدن فإنها قد تتحطم في أسرع وقت، ولهذا يقل احتمال نجاة ركابها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала