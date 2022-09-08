https://sputnikarabic.ae/20220908/معلومات-عن-طائرة-الإطفاء-الروسية-العملاقة-بي-إي-200-1067483087.html
معلومات عن طائرة الإطفاء الروسية العملاقة "بي إي 200"
معلومات عن طائرة الإطفاء الروسية العملاقة "بي إي 200"
يقول موقع "يونايتد كرافت كوربوريشن" الروسي إن طائرة "بي - 200" قامت بأول رحلة تجريبية عام 1998، مشيرا إلى أن مهمتها الأساسية تعتمد على نقل كميات هائلة من... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T13:50+0000
2022-09-08T13:50+0000
2022-09-08T13:50+0000
انفوجرافيك
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وتستعد الجزائر لاستلام الطائرة البرمائية العملاقة "بي إي - 200" متعددة الأغراض، التي تصنعها روسيا ويمكنها تنفيذ قائمة كبيرة من المهام وأبرزها إطفاء الحرائق الهائلة، التي لا يمكن التغلب عليها بوسائل الإطفاء التقليدية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
معلومات عن طائرة الإطفاء الروسية العملاقة "بي إي 200"
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يقول موقع "يونايتد كرافت كوربوريشن" الروسي إن طائرة "بي - 200" قامت بأول رحلة تجريبية عام 1998، مشيرا إلى أن مهمتها الأساسية تعتمد على نقل كميات هائلة من المياه ونشرها فوق حرائق الغابات في وقت قياسي مقارنة بوسائل الإطفاء التقليدية الأخرى.
وتستعد الجزائر لاستلام الطائرة البرمائية العملاقة "بي إي - 200" متعددة الأغراض، التي تصنعها روسيا ويمكنها تنفيذ قائمة كبيرة من المهام وأبرزها إطفاء الحرائق الهائلة، التي لا يمكن التغلب عليها بوسائل الإطفاء التقليدية.