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ملكة بريطانيا تخضع للإشراف الطبي وسط مخاوف على صحتها
ملكة بريطانيا تخضع للإشراف الطبي وسط مخاوف على صحتها
أعلن قصر باكينغهام الملكي في بريطانيا، اليوم الخميس، أن الأطباء أوصوا بأن تظل الملكة إليزابيث الثانية خاضعة للإشراف الطبي، وسط مخاوف على صحتها. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
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بريطانيا
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القاهرة - سبوتنيك. ونشر القصر الملكي بيانا مقتضبا جاء فيه أنه "بعد تقييم هذا الصباح، أعرب أطباء الملكة عن قلقه على صحتها، وأوصوا بأن تظل خاضعة للإشراف الطبي".وفي وقت قررت الملكة إليزابيث الثانية العودة من عطلتها الرسمية، في أغسطس/ آب وذلك بهدف لقاء مرشح حزب المحافظين الفائز لشغل منصب رئيس الوزراء.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ستقوم الملكة بعد ذلك "بدعوة" رئيس الوزراء والإعلان عن اسمه، حيث من المتوقع أن يجتمع مع الملكة لقبول الدعوة رسميا.ومن غير المعتاد أن تعود الملكة من استراحة "بالمورال" حتى أوائل أكتوبر/تشرين الأول، لكن يُعتقد أنها أبلغت مساعدين أنها ستستثني هذا العام وستسافر إلى لندن.وقال مصدر: "جلالة الملكة لا تتوقع أن يسافر رئيس الوزراء الجديد (الخامس عشر) إلى اسكتلندا، لذا فإن الخطة هي أن تسافر الملكة لرؤيته"، ويعد تعيين رئيس الوزراء هو أحد الصلاحيات الشخصية القليلة للملكة، وتقول المصادر إنه واجب تنوي القيام به شخصيا.
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بريطانيا, أخبار العالم الآن

ملكة بريطانيا تخضع للإشراف الطبي وسط مخاوف على صحتها

12:11 GMT 08.09.2022
© AFP 2022 / Joe Giddens / Poolملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني خلال حفل استقبال في قاعة الاحتفالات في ساندرينغهام هاوس، مقر إقامة الملكة في نورفولك في 5 فبراير 2022.
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني خلال حفل استقبال في قاعة الاحتفالات في ساندرينغهام هاوس، مقر إقامة الملكة في نورفولك في 5 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / Joe Giddens / Pool
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أعلن قصر باكينغهام الملكي في بريطانيا، اليوم الخميس، أن الأطباء أوصوا بأن تظل الملكة إليزابيث الثانية خاضعة للإشراف الطبي، وسط مخاوف على صحتها.
القاهرة - سبوتنيك. ونشر القصر الملكي بيانا مقتضبا جاء فيه أنه "بعد تقييم هذا الصباح، أعرب أطباء الملكة عن قلقه على صحتها، وأوصوا بأن تظل خاضعة للإشراف الطبي".
وفي وقت قررت الملكة إليزابيث الثانية العودة من عطلتها الرسمية، في أغسطس/ آب وذلك بهدف لقاء مرشح حزب المحافظين الفائز لشغل منصب رئيس الوزراء.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ستقوم الملكة بعد ذلك "بدعوة" رئيس الوزراء والإعلان عن اسمه، حيث من المتوقع أن يجتمع مع الملكة لقبول الدعوة رسميا.
ومن غير المعتاد أن تعود الملكة من استراحة "بالمورال" حتى أوائل أكتوبر/تشرين الأول، لكن يُعتقد أنها أبلغت مساعدين أنها ستستثني هذا العام وستسافر إلى لندن.
وقال مصدر: "جلالة الملكة لا تتوقع أن يسافر رئيس الوزراء الجديد (الخامس عشر) إلى اسكتلندا، لذا فإن الخطة هي أن تسافر الملكة لرؤيته"، ويعد تعيين رئيس الوزراء هو أحد الصلاحيات الشخصية القليلة للملكة، وتقول المصادر إنه واجب تنوي القيام به شخصيا.
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