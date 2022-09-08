https://sputnikarabic.ae/20220908/ملك-البحرين-يصدر-مرسوما-بتحديد-موعد-الانتخابات-البرلمانية-1067497458.html
ملك البحرين يصدر مرسوما بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية
ملك البحرين يصدر مرسوما بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية
أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، مرسوما ملكيا بتحديد موعد الانتخابات والترشح لعضوية مجلس النواب. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T20:56+0000
2022-09-08T20:56+0000
2022-09-08T20:56+0000
البحرين
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وحسب وكالة الأنباء البحرينية، دعا الأمر الملكي الناخبين البحرينيين للتوجه إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وأضاف: "في الحالات التي تتطلب إعادة الانتخاب، تتم عملية التصويت في الجولة الثانية بعد أسبوع، أي يوم السبت 19 نوفمبر".كما تقرر إجراء الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج يوم الثلاثاء 8 نوفمبر، وإذا تكررت فستجرى في 15 نوفمبر.ووفقا للمرسوم الملكي، فإن باب الترشح لعضوية مجلس النواب سيكون مفتوحاً خلال الفترة بين 5 و9 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث تقدم طلبات الترشح للدوائر الانتخابية في مختلف المناطق الانتخابية إلى اللجان المختصة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
البحرين, العالم العربي
ملك البحرين يصدر مرسوما بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية
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أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، مرسوما ملكيا بتحديد موعد الانتخابات والترشح لعضوية مجلس النواب.
وحسب وكالة الأنباء البحرينية، دعا الأمر الملكي الناخبين البحرينيين للتوجه إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأضاف: "في الحالات التي تتطلب إعادة الانتخاب، تتم عملية التصويت في الجولة الثانية بعد أسبوع، أي يوم السبت 19 نوفمبر".
كما تقرر إجراء الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج يوم الثلاثاء 8 نوفمبر، وإذا تكررت فستجرى في 15 نوفمبر.
ووفقا للمرسوم الملكي، فإن باب الترشح لعضوية مجلس النواب سيكون مفتوحاً خلال الفترة بين 5 و9 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث تقدم طلبات الترشح للدوائر الانتخابية في مختلف المناطق الانتخابية إلى اللجان المختصة.