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ملك البحرين يصدر مرسوما بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية
ملك البحرين يصدر مرسوما بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية
أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، مرسوما ملكيا بتحديد موعد الانتخابات والترشح لعضوية مجلس النواب. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
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البحرين
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وحسب وكالة الأنباء البحرينية، دعا الأمر الملكي الناخبين البحرينيين للتوجه إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وأضاف: "في الحالات التي تتطلب إعادة الانتخاب، تتم عملية التصويت في الجولة الثانية بعد أسبوع، أي يوم السبت 19 نوفمبر".كما تقرر إجراء الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج يوم الثلاثاء 8 نوفمبر، وإذا تكررت فستجرى في 15 نوفمبر.ووفقا للمرسوم الملكي، فإن باب الترشح لعضوية مجلس النواب سيكون مفتوحاً خلال الفترة بين 5 و9 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث تقدم طلبات الترشح للدوائر الانتخابية في مختلف المناطق الانتخابية إلى اللجان المختصة.
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البحرين, العالم العربي
البحرين, العالم العربي

ملك البحرين يصدر مرسوما بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية

20:56 GMT 08.09.2022
© AP Photo / Evan Vucciملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، مرسوما ملكيا بتحديد موعد الانتخابات والترشح لعضوية مجلس النواب.
وحسب وكالة الأنباء البحرينية، دعا الأمر الملكي الناخبين البحرينيين للتوجه إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأضاف: "في الحالات التي تتطلب إعادة الانتخاب، تتم عملية التصويت في الجولة الثانية بعد أسبوع، أي يوم السبت 19 نوفمبر".
كما تقرر إجراء الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج يوم الثلاثاء 8 نوفمبر، وإذا تكررت فستجرى في 15 نوفمبر.
ووفقا للمرسوم الملكي، فإن باب الترشح لعضوية مجلس النواب سيكون مفتوحاً خلال الفترة بين 5 و9 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث تقدم طلبات الترشح للدوائر الانتخابية في مختلف المناطق الانتخابية إلى اللجان المختصة.
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