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https://sputnikarabic.ae/20220908/ملك-البحرين-يلتقي-3-وزراء-كويتيين-1067481898.html
ملك البحرين يلتقي 3 وزراء كويتيين
ملك البحرين يلتقي 3 وزراء كويتيين
استقبل عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، في قصر الصافرية، أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، وعبد الوهاب محمد الرشيد وزير المالية... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T13:28+0000
2022-09-08T13:28+0000
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البحرين
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وقالت صحيفة "الوطن" البحرينية إن زيارة الوزراء الكويتيين للبحرين شهدت تأكيد ملك البحرين على اعتزازه بـ"أواصر العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة بين البلدين والتي تزداد قوة وتميزا في ظل الحرص المشترك على تعزيزها وترسيخ دعائمها تحقيقاً لكل ما فيه خير ومصلحة الشعبين".وأشاد آل خليفة بالدور "الريادي لأمير دولة الكويت في دعم وتنمية العلاقات البحرينية الكويتية، وبمواقف دولة الكويت تجاه مملكة البحرين، وجهودها ومساعيها الخيرة في خدمة العمل الخليجي والعربي والإسلامي المشترك".من جانبه، توجه وزير الخارجية الكويتي بالشكر لملك البحرين، مثمنا جهوده وحرصه الدائم على تطوير العلاقات الثنائية المتميزة وتوثيق عرى التعاون الأخوي الوطيد بين البلدين.
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العالم العربي, البحرين, الكويت
العالم العربي, البحرين, الكويت

ملك البحرين يلتقي 3 وزراء كويتيين

13:28 GMT 08.09.2022
© AP Photo / Evan Vucciملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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استقبل عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، في قصر الصافرية، أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، وعبد الوهاب محمد الرشيد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت.
وقالت صحيفة "الوطن" البحرينية إن زيارة الوزراء الكويتيين للبحرين شهدت تأكيد ملك البحرين على اعتزازه بـ"أواصر العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة بين البلدين والتي تزداد قوة وتميزا في ظل الحرص المشترك على تعزيزها وترسيخ دعائمها تحقيقاً لكل ما فيه خير ومصلحة الشعبين".
وأشاد آل خليفة بالدور "الريادي لأمير دولة الكويت في دعم وتنمية العلاقات البحرينية الكويتية، وبمواقف دولة الكويت تجاه مملكة البحرين، وجهودها ومساعيها الخيرة في خدمة العمل الخليجي والعربي والإسلامي المشترك".
من جانبه، توجه وزير الخارجية الكويتي بالشكر لملك البحرين، مثمنا جهوده وحرصه الدائم على تطوير العلاقات الثنائية المتميزة وتوثيق عرى التعاون الأخوي الوطيد بين البلدين.
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