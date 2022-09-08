https://sputnikarabic.ae/20220908/موسكو-لا-نستبعد-تقديم-أجهزة-أمنية-بدول-ثالثة-المساعدة-لـداعش-لارتكاب-الهجوم-على-سفارتنا-بكابول-1067482907.html
موسكو: لا نستبعد تقديم أجهزة أمنية بدول ثالثة المساعدة لـ"داعش" لارتكاب الهجوم على سفارتنا بكابول
موسكو: لا نستبعد تقديم أجهزة أمنية بدول ثالثة المساعدة لـ"داعش" لارتكاب الهجوم على سفارتنا بكابول
أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو لا تستبعد تقديم أجهزة أمنية في دول ثالثة المساعدة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) لارتكاب الهجوم على... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T13:47+0000
2022-09-08T13:47+0000
2022-09-08T13:59+0000
روسيا
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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في غفادة صحفية اليوم الخميس "وفقا للمعلومات المتاحة، فإن منفذ الهجوم التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي، يكون قد نسق مع مخابرات دولة ثالثة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
موسكو: لا نستبعد تقديم أجهزة أمنية بدول ثالثة المساعدة لـ"داعش" لارتكاب الهجوم على سفارتنا بكابول
13:47 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 13:59 GMT 08.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو لا تستبعد تقديم أجهزة أمنية في دول ثالثة المساعدة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) لارتكاب الهجوم على السفارة الروسية لدى أفغانستان.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في غفادة صحفية اليوم الخميس "وفقا للمعلومات المتاحة، فإن منفذ الهجوم التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي، يكون قد نسق مع مخابرات دولة ثالثة".