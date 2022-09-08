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https://sputnikarabic.ae/20220908/موقع-عبري-غانتس-يؤجل-مناقشات-إسرائيلية-بشأن-بناء-استيطاني-جديد-في-القدس-بطلب-أمريكي-1067481255.html
موقع عبري: غانتس يؤجل مناقشات إسرائيلية بشأن بناء استيطاني جديد في القدس بطلب أمريكي
موقع عبري: غانتس يؤجل مناقشات إسرائيلية بشأن بناء استيطاني جديد في القدس بطلب أمريكي
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أرجأ مناقشات بشأن مخطط بناء استيطاني في المنطقة "E1" الواقعة شرق مدينة القدس... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T13:16+0000
2022-09-08T13:16+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، ظهر اليوم الخميس، عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى، أن غانتس والسلطات الإسرائيلية أرجأت إجراء مناقشات مهمة بشأن البناء في المنطقة "E1" الواقعة شرق مدينة القدس المحتلة بعد طلب من الإدارة الأمريكية.وأوضح أنه كان مقررا إجراء هذه المباحثات الإسرائيلية خلال اجتماع لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية بالجيش الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية طلب أمريكي، خاصة وأن البناء في تلك المنطقة في القدس المحتلة أمر حساس بالنسبة للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.وكانت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية قد مارست ضغوطا على تل أبيب من أجل الامتناع عن البناء في المنطقة "E1"، مع الإشارة إلى أن بناء وإقامة مستوطنات في هذه المنطقة سيقطع بدوره التواصل الجغرافي بالكامل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.ولفت الموقع العبري إلى أن البناء في هذه المنطقة الحساسة سيربط بدوره مستوطنة "معاليه أدوميم" بمدينة القدس، ويدشن لمنطقة إسرائيلية أوسع فيها، تقطع أجزاء ومناطق الضفة الغربية، وتحول دون قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.
https://sputnikarabic.ae/20220830/إسرائيل-تعتزم-المصادقة-على-700-وحدة-استيطانية-في-القدس-1067051348.html
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أخبار إسرائيل اليوم, مستوطنة, أخبار الضفة الغربية, أخبار العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, مستوطنة, أخبار الضفة الغربية, أخبار العالم العربي

موقع عبري: غانتس يؤجل مناقشات إسرائيلية بشأن بناء استيطاني جديد في القدس بطلب أمريكي

13:16 GMT 08.09.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI مستوطنة رمات شالوم شرق القدس، المستوطنات، الضفة الغربية، 22 يونيو 2020
 مستوطنة رمات شالوم شرق القدس، المستوطنات، الضفة الغربية، 22 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أرجأ مناقشات بشأن مخطط بناء استيطاني في المنطقة "E1" الواقعة شرق مدينة القدس المحتلة بعد طلب من الإدارة الأمريكية.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، ظهر اليوم الخميس، عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى، أن غانتس والسلطات الإسرائيلية أرجأت إجراء مناقشات مهمة بشأن البناء في المنطقة "E1" الواقعة شرق مدينة القدس المحتلة بعد طلب من الإدارة الأمريكية.
مستوطنة أرئيل، جنوب نابلس، المستوطنات، الضفة الغربية، 22 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
إسرائيل تعتزم المصادقة على 700 وحدة استيطانية في القدس
30 أغسطس, 14:58 GMT
وأوضح أنه كان مقررا إجراء هذه المباحثات الإسرائيلية خلال اجتماع لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية بالجيش الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية طلب أمريكي، خاصة وأن البناء في تلك المنطقة في القدس المحتلة أمر حساس بالنسبة للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
وكانت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية قد مارست ضغوطا على تل أبيب من أجل الامتناع عن البناء في المنطقة "E1"، مع الإشارة إلى أن بناء وإقامة مستوطنات في هذه المنطقة سيقطع بدوره التواصل الجغرافي بالكامل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
ولفت الموقع العبري إلى أن البناء في هذه المنطقة الحساسة سيربط بدوره مستوطنة "معاليه أدوميم" بمدينة القدس، ويدشن لمنطقة إسرائيلية أوسع فيها، تقطع أجزاء ومناطق الضفة الغربية، وتحول دون قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.
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