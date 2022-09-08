نيبينزيا: مسؤولون أوكرانيون فاسدون يضخون أسلحة غربية الصنع إلى السوق السوداء
© Sputnik . Nancy Sisil / الانتقال إلى بنك الصور مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
© Sputnik . Nancy Sisil/
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن مسؤولين أوكرانيين فاسدين يضخون أسلحة غربية الصنع إلى السوق السوداء.
وقال نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا، إن "مسؤولين أوكرانيين فاسدين أسسوا بالفعل روابط وقنوات لضخ أسلحة غربية الصنع إلى السوق السوداء".
وأضاف "القادة العسكريون الغربيون يعترفون بالفعل صراحة أنهم غير قادرين على تتبع المستخدم النهائي لأسلحتهم ونفس الوقت لا يستطيعون إنكار أن هناك أوكرانيين قد أنشأوا قنوات لضخ الأسلحة الواردة من الغرب إلى السوق السوداء".
وأضاف "القادة العسكريون الغربيون يعترفون بالفعل صراحة أنهم غير قادرين على تتبع المستخدم النهائي لأسلحتهم ونفس الوقت لا يستطيعون إنكار أن هناك أوكرانيين قد أنشأوا قنوات لضخ الأسلحة الواردة من الغرب إلى السوق السوداء".
ووفقا له، فإن قادة الدول الغربية تحول أوكرانيا إلى مركز عالمي للإمداد غير المشروع بالأسلحة، والتي يمكن أن يستخدمها الإرهابيون قريبا في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
يشار إلى أن أوكرانيا تتلقى مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.
ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فقد بلغت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية وحدها لأوكرانيا منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة حتى الآن نحو 15.2 مليار دولار.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة المهام الموكلة إليها.
ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فقد بلغت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية وحدها لأوكرانيا منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة حتى الآن نحو 15.2 مليار دولار.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة المهام الموكلة إليها.