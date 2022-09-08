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نيبينزيا: مسؤولون أوكرانيون فاسدون يضخون أسلحة غربية الصنع إلى السوق السوداء
نيبينزيا: مسؤولون أوكرانيون فاسدون يضخون أسلحة غربية الصنع إلى السوق السوداء
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن مسؤولين أوكرانيين فاسدين يضخون أسلحة غربية الصنع إلى السوق السوداء. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T21:36+0000
2022-09-08T21:36+0000
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وقال نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا، إن "مسؤولين أوكرانيين فاسدين أسسوا بالفعل روابط وقنوات لضخ أسلحة غربية الصنع إلى السوق السوداء".وأضاف "القادة العسكريون الغربيون يعترفون بالفعل صراحة أنهم غير قادرين على تتبع المستخدم النهائي لأسلحتهم ونفس الوقت لا يستطيعون إنكار أن هناك أوكرانيين قد أنشأوا قنوات لضخ الأسلحة الواردة من الغرب إلى السوق السوداء".يشار إلى أن أوكرانيا تتلقى مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فقد بلغت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية وحدها لأوكرانيا منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة حتى الآن نحو 15.2 مليار دولار.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20220908/بلينكن-واشنطن-تخصص-22-مليار-دولار-لدعم-أوكرانيا-ودول-جوارها-عسكريا-1067485152.html
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نيبينزيا: مسؤولون أوكرانيون فاسدون يضخون أسلحة غربية الصنع إلى السوق السوداء

21:36 GMT 08.09.2022
© Sputnik . Nancy Sisil / الانتقال إلى بنك الصور مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
 مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Sputnik . Nancy Sisil
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن مسؤولين أوكرانيين فاسدين يضخون أسلحة غربية الصنع إلى السوق السوداء.
وقال نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا، إن "مسؤولين أوكرانيين فاسدين أسسوا بالفعل روابط وقنوات لضخ أسلحة غربية الصنع إلى السوق السوداء".

وأضاف "القادة العسكريون الغربيون يعترفون بالفعل صراحة أنهم غير قادرين على تتبع المستخدم النهائي لأسلحتهم ونفس الوقت لا يستطيعون إنكار أن هناك أوكرانيين قد أنشأوا قنوات لضخ الأسلحة الواردة من الغرب إلى السوق السوداء".
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بلينكن: واشنطن تخصص 2.2 مليار دولار لدعم أوكرانيا ودول جوارها عسكريا
14:24 GMT
ووفقا له، فإن قادة الدول الغربية تحول أوكرانيا إلى مركز عالمي للإمداد غير المشروع بالأسلحة، والتي يمكن أن يستخدمها الإرهابيون قريبا في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
يشار إلى أن أوكرانيا تتلقى مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فقد بلغت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية وحدها لأوكرانيا منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة حتى الآن نحو 15.2 مليار دولار.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة المهام الموكلة إليها.
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