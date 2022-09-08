https://sputnikarabic.ae/20220908/هيئة-حماية-المستهلك-الروسية-اكتشاف-حالة-إصابة-جديدة-بجدري-القردة-1067473936.html
هيئة حماية المستهلك الروسية: اكتشاف حالة إصابة جديدة بجدري القردة
هيئة حماية المستهلك الروسية: اكتشاف حالة إصابة جديدة بجدري القردة
أعلن مكتب إدارة هيئة حماية المستهلك "روس بوتريب نادزور" في سان بطرسبورغ، اليوم الخميس، اكتشاف حالة إصابة جديدة بجدري القردة في روسيا في المدينة؛ وتم تشخيص... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T11:00+0000
2022-09-08T11:00+0000
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روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. وقال بيان بهذا الصدد، "مكتب إدارة هيئة حماية المستهلك ورفاه الإنسان الفيدرالية الروسية [روس بوتريب نادزور]، في مدينة سان بطرسبورغ، يعلن اكتشاف حالة إصابة جديدة بجدري القردة".وأشار المكتب إلى تشخيص المرض لدى رجل عاد من رحلة في أوروبا، وتم نقله إلى مستشفى للأمراض المعدية؛ مؤكدا عدم وجود خطر على حياة المريض.ويعتبر جدري القردة، عدوى فيروسية خفيفة، عادة؛ تشمل أعراضها الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.والمرض مستوطن في وسط وغرب أفريقيا، وظهر للمرة الأولى بين البشر، عام 1970، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968؛ وفقا لمنظمة الصحة العالمية.لكن هذا المرض أثار قلقًا عالميًا، بعد اكتشاف أكثر من 200 حالة مؤكدة بالفيروس في أكثر من 20 بلداً، منذ أوائل أيار/مايو الماضي، معظمها في أوروبا وأمريكا الشمالية.ويعتقد الخبراء أن انتشار هذا الوباء في أوروبا، قد يشير إلى طفرات جديدة، أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئة الاستوائية الماطرة.
https://sputnikarabic.ae/20220523/هيئة-حماية-المستهلك-احتمالية-وصول-فيروس-جدري-القردة-إلى-روسيا-ضعيفة-1062621285.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
هيئة حماية المستهلك الروسية: اكتشاف حالة إصابة جديدة بجدري القردة
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أعلن مكتب إدارة هيئة حماية المستهلك "روس بوتريب نادزور" في سان بطرسبورغ، اليوم الخميس، اكتشاف حالة إصابة جديدة بجدري القردة في روسيا في المدينة؛ وتم تشخيص المرض عن أحد الأشخاص، وإدخاله إلى المستشفى.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيان بهذا الصدد، "مكتب إدارة هيئة حماية المستهلك ورفاه الإنسان الفيدرالية الروسية [روس بوتريب نادزور]، في مدينة سان بطرسبورغ، يعلن اكتشاف حالة إصابة جديدة بجدري القردة".
وأشار المكتب إلى تشخيص المرض لدى رجل عاد من رحلة في أوروبا، وتم نقله إلى مستشفى للأمراض المعدية؛ مؤكدا عدم وجود خطر على حياة المريض.
ويعتبر جدري القردة، عدوى فيروسية خفيفة، عادة؛ تشمل أعراضها الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.
والمرض مستوطن في وسط وغرب أفريقيا، وظهر للمرة الأولى بين البشر، عام 1970، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968؛ وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
لكن هذا المرض أثار قلقًا عالميًا، بعد اكتشاف أكثر من 200 حالة مؤكدة بالفيروس في أكثر من 20 بلداً، منذ أوائل أيار/مايو الماضي، معظمها في أوروبا وأمريكا الشمالية.
ويعتقد الخبراء أن انتشار هذا الوباء في أوروبا، قد يشير إلى طفرات جديدة، أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئة الاستوائية الماطرة.