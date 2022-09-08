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https://sputnikarabic.ae/20220908/واشنطن-تخطط-لإدخال-أول-دفعة-من-الأسلحة-فرط-الصوتية-الخدمة-بحلول-نهاية-عام-2023-1067455525.html
واشنطن تخطط لإدخال أول دفعة من الأسلحة "فرط الصوتية" الخدمة بحلول نهاية عام 2023
واشنطن تخطط لإدخال أول دفعة من الأسلحة "فرط الصوتية" الخدمة بحلول نهاية عام 2023
أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي، غابي كاماريلو، بأن واشنطن تتوقع دخول أول دفعة من الأسلحة "فرط الصوتية" الخدمة بحلول نهاية عام 2023. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T03:29+0000
2022-09-08T03:29+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وتابع كاماريلو ردا على سؤال حول تغيير محتمل في توقيت توريد الأسلحة "فرط صوتية"، قائلا "لا أتوقع أي تأخير".ووفقا لكاماريلو، نجح المطورون العسكريون الأميريكون من إنشاء أنظمة أسلحة جديدة "بسرعة وكفاءة غير مسبوقة" من أجل تسليمها للجيش الأمريكي كجزء من برنامج التحديث.
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تخطط لإدخال أول دفعة من الأسلحة "فرط الصوتية" الخدمة بحلول نهاية عام 2023

03:29 GMT 08.09.2022
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agencyنظام اعتراض الصواريخ الأمريكي THAAD
نظام اعتراض الصواريخ الأمريكي THAAD - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agency
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أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي، غابي كاماريلو، بأن واشنطن تتوقع دخول أول دفعة من الأسلحة "فرط الصوتية" الخدمة بحلول نهاية عام 2023.
واشنطن - سبوتنيك. وتابع كاماريلو ردا على سؤال حول تغيير محتمل في توقيت توريد الأسلحة "فرط صوتية"، قائلا "لا أتوقع أي تأخير".
ووفقا لكاماريلو، نجح المطورون العسكريون الأميريكون من إنشاء أنظمة أسلحة جديدة "بسرعة وكفاءة غير مسبوقة" من أجل تسليمها للجيش الأمريكي كجزء من برنامج التحديث.
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