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https://sputnikarabic.ae/20220908/وزير-الاقتصاد-الألماني-لن-نستطيع-تقديم-دعم-للطاقة-إلى-الأبد-ونحاول-إيجاد-بديل-1067474410.html
وزير الاقتصاد الألماني: لن نستطيع تقديم دعم للطاقة إلى الأبد ونحاول إيجاد بديل
وزير الاقتصاد الألماني: لن نستطيع تقديم دعم للطاقة إلى الأبد ونحاول إيجاد بديل
أكد وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك أن بلاده لن تستطيع تقديم دعم للطاقة إلى الأبد، مشيرا إلى أنهم يبحثون عن حل بديل. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T11:13+0000
2022-09-08T11:13+0000
أخبار ألمانيا
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ووفقا لرويترز، أوضح هابيك أن الحكومة لا تستطيع دعم التكاليف المرتفعة التي تسببت بها العقوبات المفروضة على روسيا، إلى الأبد، لافتا إلى أنهم يحاولون إبجاد طريقة لخفض أسعار الغاز.تصريحات هابيك جاءت خلال كلمة له، اليوم الخميس، أثناء مناقشة الميزانية في مجلس النواب الألماني (البوندستاغ).وقال هابيك: "أهم شيء هو أن نوقف التلاعب بالأسعار، لا يمكننا دعم الأسعار المرتفعة على المدى الطويل، لهذا السبب يتعين علينا الآن وسنقوم بتغيير تصميم سوق الطاقة".وسيدخل سقف السعر حيز التنفيذ في الـ5 من ديسمبر للنفط الخام وفي الـ5 من فبراير 2023 للمنتجات المكررة القادمة من روسيا، وتعهدت موسكو بدورها بوقف تصدير النفط الروسي للدول التي ستطبقه.
https://sputnikarabic.ae/20220830/تسارع-التضخم-في-ألمانيا-إلى-أعلى-مستوى-خلال-40-عاما-مع-ارتفاع-أسعار-الطاقة-1067061796.html
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أخبار ألمانيا
أخبار ألمانيا

وزير الاقتصاد الألماني: لن نستطيع تقديم دعم للطاقة إلى الأبد ونحاول إيجاد بديل

11:13 GMT 08.09.2022
© Sputnik . Igor Zarembo  / الانتقال إلى بنك الصورمشوع إنشاء الخط الشمالي لنقل الغاز من روسيا إلى شمال أوروبا
مشوع إنشاء الخط الشمالي لنقل الغاز من روسيا إلى شمال أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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أكد وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك أن بلاده لن تستطيع تقديم دعم للطاقة إلى الأبد، مشيرا إلى أنهم يبحثون عن حل بديل.
ووفقا لرويترز، أوضح هابيك أن الحكومة لا تستطيع دعم التكاليف المرتفعة التي تسببت بها العقوبات المفروضة على روسيا، إلى الأبد، لافتا إلى أنهم يحاولون إبجاد طريقة لخفض أسعار الغاز.
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تصريحات هابيك جاءت خلال كلمة له، اليوم الخميس، أثناء مناقشة الميزانية في مجلس النواب الألماني (البوندستاغ).
وقال هابيك: "أهم شيء هو أن نوقف التلاعب بالأسعار، لا يمكننا دعم الأسعار المرتفعة على المدى الطويل، لهذا السبب يتعين علينا الآن وسنقوم بتغيير تصميم سوق الطاقة".

يشار إلى أن وزراء مالية مجموعة السبع، كانوا قد أكدوا في الـ2 من سبتمبر/أيلول عزمهم على فرض سقوف أسعار على النفط الروسي كجزء من حملة عقوبات موسعة ضد البلاد.

وسيدخل سقف السعر حيز التنفيذ في الـ5 من ديسمبر للنفط الخام وفي الـ5 من فبراير 2023 للمنتجات المكررة القادمة من روسيا، وتعهدت موسكو بدورها بوقف تصدير النفط الروسي للدول التي ستطبقه.
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