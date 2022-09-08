https://sputnikarabic.ae/20220908/وزير-روسي-طريق-بحر-الشمال-لن-يؤثر-سلبا-على-قناة-السويس-1067465599.html

وزير روسي لـ"سبوتنيك": طريق بحر الشمال لن يؤثر سلبا على قناة السويس

وزير روسي لـ"سبوتنيك": طريق بحر الشمال لن يؤثر سلبا على قناة السويس

أكد وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي في روسيا، أليكسي تشيكونكوف، أن طريق بحر الشمال لن يؤثر سلبا على قناة السويس بل على العكس من ذلك. 08.09.2022, سبوتنيك عربي

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فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال تشيكونكوف في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول مدى تأثير طريق بحر الشمال على قناة السويس: "أعتقد أن كمية الشحنات ستكون دائما أكثر بكثير من عدد المسارات والطرق، لذلك لا أظن أن قناة السويس ستتأثر بشكل سلبي".هذا وقال أليكسي ليخاتشوف، مدير عام مؤسسة "روساتوم"، عبر شبكة تلفزيون "روسيا 24"، أمس الأربعاء، إن روسيا ممثلة بمؤسسة "روساتوم" مقبلة على توقيع اتفاقية مع دولة الإمارات العربية لإنشاء خط دولي للنقل البحري بالحاويات عبر المحيط الشمالي.وأكد وجود اهتمام دولي بـ"الطريق البحري الشمالي" الذي يمر في المحيط الشمالي. على سبيل المثال تهتم به الصين والهند.وتحدث ليخاتشوف للتلفزيون على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20220907/روسيا-والإمارات-مقبلتان-على-إنشاء-خط-نقل-بحري-بالحاويات-في-المحيط-الشمالي-1067392910.html

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