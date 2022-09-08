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وزير روسي لـ"سبوتنيك": طريق بحر الشمال لن يؤثر سلبا على قناة السويس
وزير روسي لـ"سبوتنيك": طريق بحر الشمال لن يؤثر سلبا على قناة السويس
أكد وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي في روسيا، أليكسي تشيكونكوف، أن طريق بحر الشمال لن يؤثر سلبا على قناة السويس بل على العكس من ذلك. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T09:05+0000
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فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال تشيكونكوف في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول مدى تأثير طريق بحر الشمال على قناة السويس: "أعتقد أن كمية الشحنات ستكون دائما أكثر بكثير من عدد المسارات والطرق، لذلك لا أظن أن قناة السويس ستتأثر بشكل سلبي".هذا وقال أليكسي ليخاتشوف، مدير عام مؤسسة "روساتوم"، عبر شبكة تلفزيون "روسيا 24"، أمس الأربعاء، إن روسيا ممثلة بمؤسسة "روساتوم" مقبلة على توقيع اتفاقية مع دولة الإمارات العربية لإنشاء خط دولي للنقل البحري بالحاويات عبر المحيط الشمالي.وأكد وجود اهتمام دولي بـ"الطريق البحري الشمالي" الذي يمر في المحيط الشمالي. على سبيل المثال تهتم به الصين والهند.وتحدث ليخاتشوف للتلفزيون على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220907/روسيا-والإمارات-مقبلتان-على-إنشاء-خط-نقل-بحري-بالحاويات-في-المحيط-الشمالي-1067392910.html
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روسيا, ممرات بحرية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
روسيا, ممرات بحرية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

وزير روسي لـ"سبوتنيك": طريق بحر الشمال لن يؤثر سلبا على قناة السويس

09:05 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 09:15 GMT 08.09.2022)
© AFP 2022 / -صورة أرشيفية.. زورق قطر يسحب سفينة لتخزين بطول قناة السويس المصرية
صورة أرشيفية.. زورق قطر يسحب سفينة لتخزين بطول قناة السويس المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / -
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أكد وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي في روسيا، أليكسي تشيكونكوف، أن طريق بحر الشمال لن يؤثر سلبا على قناة السويس بل على العكس من ذلك.
فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال تشيكونكوف في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول مدى تأثير طريق بحر الشمال على قناة السويس: "أعتقد أن كمية الشحنات ستكون دائما أكثر بكثير من عدد المسارات والطرق، لذلك لا أظن أن قناة السويس ستتأثر بشكل سلبي".
وأضاف: "على العكس من ذلك، أثق في أن شركات كبيرة وناجحة مثل "دي بي وورد"، وشركات شحن الموانئ المتواجدة اليوم في العالم العربي، ستشارك في تنظيم عمليات شحن الحاويات وعمليات الترانزيت للبضائع عبر طريق بحر الشمال، التي تمثل فُرصا استراتيجيةً لها وندعوها لاغتنام هذه الفُرص".
هذا وقال أليكسي ليخاتشوف، مدير عام مؤسسة "روساتوم"، عبر شبكة تلفزيون "روسيا 24"، أمس الأربعاء، إن روسيا ممثلة بمؤسسة "روساتوم" مقبلة على توقيع اتفاقية مع دولة الإمارات العربية لإنشاء خط دولي للنقل البحري بالحاويات عبر المحيط الشمالي.
ناقلة الحاويات الروسية سيفموربوت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
روسيا والإمارات مقبلتان على إنشاء خط نقل بحري بالحاويات في المحيط الشمالي
أمس, 06:02 GMT
وأكد وجود اهتمام دولي بـ"الطريق البحري الشمالي" الذي يمر في المحيط الشمالي. على سبيل المثال تهتم به الصين والهند.
وتحدث ليخاتشوف للتلفزيون على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
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